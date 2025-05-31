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新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

編譯張佑生／即時報導
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蘋果CEO庫克。（路透）
蘋果CEO庫克。（路透）

蘋果公司CEO庫克不曉得清不清楚「流年不利」的概念，但這正是他的現況。紐約時報說他在川普身邊已經失寵，金融時報記者指控他是中國「紅色供應鏈」的推手。

德州通過立法規定未成年人下載App需家長同意，蘋果和谷歌首當其衝，另有九個州準備跟進。川普揚言對iPhone開徵25%關稅，蘋果股價一度暴跌20%，供應鏈重組的壓力迫在眉睫。

這並非庫克與川普的首次交鋒。早在川普第一任期內，庫克便多次與白宮協商，以確保蘋果免受貿易戰影響。

然而川普的最新關稅威脅使蘋果的全球供應鏈再度面臨挑戰，尤其是蘋果近年來積極將生產線轉移至印度與越南，降低對中國的依賴。但川普要的是製造業回流，尤其是高科技業，他固然仇視紅色供應鏈，拜登時期推動的「友岸外包」他也不埋單，蘋果將生產線由中國移往印度，川普依然不滿，只要MAGA供應鏈。

供應鏈大師 曾救蘋果

盡管噩耗接踵而來，產業分析師和股票投資人對蘋果仍不離不棄，主因是庫克原任蘋果營運長，是供應鏈、物流的管理大師。

64歲的庫克故事始於阿拉巴馬州，父親在造船廠工作，母親是藥劑師助理。這樣的背景塑造了他務實、低調且極度專注的性格。他在奧本大學取得工業工程學位，隨後在杜克大學攻讀MBA，並以成績排名前10%畢業。

庫克職業生涯始於IBM，在那裡他度過12年。他以精準供應鏈管理著稱，認為「庫存是邪惡的」，並推動精實庫存管理。這種對效率的極致追求，使他在康柏短暫任職後，獲得賈伯斯青睞，於1998年加入蘋果。

庫克加入蘋果時，公司剛虧損10億美元，因供應鏈混亂和庫存管理不善而掙扎，產品堆積在倉庫，品質參差不齊。賈伯斯授權庫克大幅削減多餘庫存，精簡供應商，並引入「及時庫存」系統，重塑了蘋果的物流模式。2011年賈伯斯去世前指定庫克為執行長時，庫克已將蘋果轉變為一家精簡的全球巨頭。

庫克的領導風格以務實與前瞻性著稱。2010年代當競爭對手為節日運輸爭得頭破血流時，庫克提前數月預訂航空貨運，確保iPhone和iPad在耶誕節前到達商店。2020年新冠疫情打亂全球供應鏈，蘋果同樣面臨短缺和延誤，損失數十億美元銷售額。但庫克迅速應對，增加印度和越南的生產線，降低對中國的依賴。

政治手段強 美中橋梁

哈佛商學院的弗里曼說，「庫克不是設計下一款iPhone的人，但他確保你能拿到它」。除了營運專長，庫克的另一大優勢在於他的政治手腕。投資銀行Wedbush Securities資深分析師艾夫斯形容他為「90%CEO，10%外交家」。在川普第一任內，庫克成功與喜怒無常的川普建立良好關係，爭取到關稅豁免。

弗里曼認為，庫克的角色遠超一般企業領袖。「作為曾是全球市值最高公司的掌舵人，庫克身處美中兩個大國之間，他可能在未來扮演更重要的政治角色。」蘋果iPhone去年在中國的營收占業績近三成，在美國市占率高於五成。他甚至猜測，若美中在未來一、兩年達成某種「大交易」，庫克可能扮演關鍵的中間人。

庫克 供應鏈 川普

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