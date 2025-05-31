小摩示警美債恐釀金融危機 美國將面臨算總帳時刻

摩根大通（小摩）執行長戴蒙發出嚴正警告，預言一場金融危機山雨欲來。（美聯社）

全美最大銀行摩根大通（小摩）執行長戴蒙發出嚴正警告，預言一場金融危機山雨欲來，除非美國政府採取行動解決國債 愈滾愈大的問題。

戴蒙5月30日在加州舉行的雷根國家經濟論壇會上說：「你將目睹債市崩潰。那勢必會發生。」另外，他也分享他對美中關係日益緊張的看法，認為別指望中國大陸會向美國屈服，美國的最大威脅不是中國，而是「內部敵人」。

債券 市場最近動盪不已，反映投資人擔心，美國總統川普 的減稅案若是立法通過，已經搖搖欲墜的美國財政會更惡化。

減稅法案已在眾院通過，估計未來十年可能導致預算赤字增添2.7兆美元，使現已超過36兆美元的國債進一步增加。

這項財政法案在債市掀起賣壓，基準的美國10年期公債殖利率5月飆升將近25個基點至4.418%。此外，穆迪以政府債務愈堆愈高為由，摘除美國3A頂級信評，加上5月21日標售的一批公債需求疲軟，加深市場顧慮。

戴蒙表示，新冠肺炎疫情在2020年初襲美，導致債市陷入混亂，直到政府採取因應措施刺激經濟，交易才恢復正常，但接下來幾年卻又刺激過頭。

他指出，2008-2009年金融海嘯後，監管更嚴削弱銀行持有債券和其他證券的彈性，使金融業者難以在信用市場凍結時扮演造市者角色。美國財政部長貝森特和其他銀行業監管官員已承諾，將鬆綁資本要求規定，好讓銀行的資產負債表上能持有更多美國公債。

戴蒙警告，若不大幅修改規定，美國將面臨算總帳時刻。

他說：「我要敬告主管當局...這勢必發生，屆時你們會慌。我只是不曉得危機會在六個月後發生，還是六年後。」

身為在任期間最長的華爾街大銀行領導人，戴蒙扮演烏鴉、對美國經濟和金融市場展望示警的紀錄不勝枚舉。例如5月上旬他就表示，股票投資人尚未把川普關稅的衝擊充分納入考量，美股卻已從貿易戰初期的低點彈升，凸顯「自滿程度異常之大」。

戴蒙不只對債市可能爆發危機示警，他還擔心其他情境發生，包括美國經濟和軍事力量式微，以及美元支配地位不保。

他說：「40年後，假如美國不再是首屈一指的軍事和經濟強國，美元就不會是首要準備貨幣。有人告訴我，美國韌性極強，我也同意。但我認為這回不同。這一回，我們必須嚴陣以待，並且儘速行動。」