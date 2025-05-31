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36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

「川劇」一再逆轉…法人仍看好美科技股後市 關鍵原因曝光

記者何佩儒／即時報導
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美國國際貿易法院裁定川普對幾乎所有國家課徵關稅超越行政權限，下令川普政府撤銷這些措施，但29日美國聯邦上訴法院又暫時恢復川普的全面性關稅。（美聯社）
美國國際貿易法院裁定川普對幾乎所有國家課徵關稅超越行政權限，下令川普政府撤銷這些措施，但29日美國聯邦上訴法院又暫時恢復川普的全面性關稅。（美聯社）

美國國際貿易法院裁定川普對幾乎所有國家課徵關稅超越行政權限，下令川普政府撤銷這些措施，但29日美國聯邦上訴法院又暫時恢復川普的全面性關稅。「川劇」一再逆轉，法人表示，回歸基本面來看，美國科技股獲利穩健成長，後市表現仍可期。

富蘭克林證券投顧表示，在美國貿易法院裁定川普對等關稅無效後，因川普政府上訴，持續存在不確定性，但也預告未來川普政府將更難以在關稅政策上為所欲為，整體關稅影響應不會如市場最初預期的悲觀。另一方面，川普也積極推進「龐大的華麗法案（big beautiful bill）」，包含延長減稅、提高債務上限、鬆綁能源政策等，冀望能在國慶日前通過，若法案順利通過，也有助降低市場不安。

就企業獲利看，根據Factset（5／23）數據，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長9.1%，保持穩健，其中科技股更將成長18%，是11大類股中最強勁者，受益於DeepSeek低成本AI模型加速AI普及，對積極布局AI的公司較為有利，科技股後市仍可期。

川普 關稅 AI

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