再護航川普 Fed主席熱門人選轟央行官員公主病 喊話「該長大了」

被視為下屆Fed主席熱門人選的前Fed理事華許表示，總統本就應當有權批評央行，央行官員不應有「公主病」。 （美聯社）

被廣泛視為川普 明年用來接替聯準會（Fed）主席鮑爾 頭號人選之一的前Fed理事華許（Kevin Warsh），不僅護航說總統有權利批評央行 （Fed），Fed官員別那麼怕被罵。

華許30日在加州舉行的雷根國家經濟論壇上表示，「央行官員不應該有公主病（原文為Pampered Prince）」，如果總統認為Fed做得不好，他應該要能夠批評它。

華許說：「央行被創造出來就是要讓政治人物能有個責備的對象...我總是屏息閱讀報紙上描述政治人物是如何刻薄地對待央行的報導。」「我只能說，該長大了。堅強點。」

Fed對華許的發言拒絕置評。

川普29日和鮑爾在白宮會面，這也是川普重返白宮後兩人首次面對面會談。他們兩人之間關係因為利率議題而產生許多緊張：川普多次在社群媒體和記者會上痛批鮑爾不願意降息。

而在稍早之前，美國最高法院也在5月22日做出裁定，重申了Fed的機構獨立性。鮑爾的任期將做到明年5月，但只有少數人士預期川普會再次提名他。

現為胡佛研究所研究員的華許，長期主張Fed規模7兆美元的資產負債表是項問題。他30日再度指責這一點，導致了美國政府過度支出，並進而引發疫情過後的通膨飆漲。