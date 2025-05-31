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華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

美股最錢線/Nvidia中國損失或成談判籌碼

財經新聞組／綜合報導
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即使是貿易戰也無法阻止輝達(Nvidia)。這家頂尖的人工智慧(AI)股票再次展現出令人印象深刻的表現，它突破科技業的低迷，並實現了預期目標。

但上季強勁成長的業績成長也伴隨著一個警告：由於出口管制收緊，該公司第2季將損失價值80億元的H20晶片銷售額。

乍看之下，這筆收入的損失凸顯出與美國經濟對手做生意的風險，只是這次的風險來自需求方，而不是像亞馬遜和蘋果那樣來自供應方。川普正在延續拜登時期限制中國採購美國技術的政策；因此，輝達不得不認列數十億美元的潛在銷售額損失。

但身陷地緣政治緊張局勢的不幸也可能成為有利的工具。

隨著北京和華盛頓就下一階段的關稅休戰進行談判，輝達的劣勢可能迅速轉化為優勢。晶片禁令可以作為全面美中貿易戰中的籌碼。

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)在最新報告中表示，「正在進行的美中談判可能會在未來幾個月為輝達帶來積極成果，可能使輝達重返中國H20市場，並推出一款全新的受限晶片，最終80億元的營收規模很容易回歸輝達的手中。」畢竟，中國仍然需要晶片。

執行長黃仁勳(Jensen Huang)也講述了完全一樣的事情。他大力宣傳該公司在美國生產AI晶片的計畫，同時將出口管制定性為政策失敗。黃仁勳表示，這不但不會阻礙中國的發展，反而會阻礙輝達進入龐大的AI市場，並損害美國的國家安全利益。

黃仁勳知道他的公司陷入中國關稅風暴，但他有可能巧妙地避開這場風暴。

革命性AI發展和成長的敘事並非毫髮無損，但它們依然存在。雖然在全球貿易協定中被推來推去會帶來真正的、代價高昂的風險，但輝達的問題顯然有一條清晰的途徑可以自行消失。（財經新聞組）

輝達 AI 黃仁勳

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