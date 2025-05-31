Gap對關稅示警 恐影響營收1.5億

服裝零售商 蓋璞集團(GAP)股價暴跌20.18%。該公司在最新財報中警告，關稅 將對其全年獲利產生負面影響。

該集團第1季營收34.6億美元，每股獲利0.51美元，超出預期；但關稅前景掩蓋了其穩健的業績。擁有同名門市Gap、Banana Republic、Old Navy和Athleta的蓋璞集團維持全年財測：銷售額將成長1%至2%，但指出該財測並未納入關稅影響。

蓋璞集團估計，如果關稅繼續實施，其損失將達到2.5至3億元。該公司表示，已制訂策略以減輕至少一半的影響，這意味著該集團的營收可能遭受1至1.5億美元的損失，主要集中在下半年。

執行長迪克森(Richard Dickson)在財報電話會議上表示，該公司「預計價格調整不會對消費者產生重大影響」，並表示仍在按照正常方式定價：評估競爭、消費者以及Gap提供價值的意願。

蓋璞集團表示，預計第2季淨銷售額將與去年同期基本持平，而第1季的成長率為2%。本季可比銷售額成長2%，零售收入持平，而線上銷售額本季成長6%，占其總銷售額近40%。

旗下Old Navy和Gap品牌的可比銷售額分別成長3%和5%；而Banana Republic的可比銷售額持平；Athleta的可比銷售額同比下降8%，原因是該公司正在努力「重塑品牌」。