我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

避險新利器 美比特幣ETF近五周吸金90億 黃金商品失色

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去五周，貝萊德（BlackRock）旗下iShares比特幣信託ETF（IBIT）領銜下，美國比特幣ETF湧入超過90億美元的資金。（路透）
過去五周，貝萊德（BlackRock）旗下iShares比特幣信託ETF（IBIT）領銜下，美國比特幣ETF湧入超過90億美元的資金。（路透）

美國ETF市場呈現分化格局。過去五周，貝萊德（BlackRock）旗下iShares比特幣信託ETF（IBIT）領銜下，美國比特幣ETF湧入超過90億美元的資金；黃金支持的基金同時間卻有超過28億美元資金流出。

儘管最近貿易緊張局勢逐漸緩和，降低了對黃金在內傳統避險資產的需求。比特幣身為價值儲存替代管道的地位卻正增長，在美國財政穩定性問題日益嚴重的背景尤其明顯。

比特幣本月攻抵歷史新高，達到111,980美元，除受到穩定幣法案在內監管方面進展的激勵外，總體經濟不確定性也有推波助瀾之效。黃金今年迄今仍上漲超過25%，但已較歷史高峰回落約190美元。

分析師表示，這一波資金輪動顯示比特幣已漸漸被視為合法的資產避險工具。Jefferies全球股市策略師伍德說：「我仍然同時看好黃金和比特幣。兩者仍然是G7對抗貨幣貶值的最佳避險工具。」

然而，有人質疑，比特幣波動甚大，有礙真正避險的地位。過去發出的總體經濟衝擊中，像是去年8月市場湧現解除日圓的套利交易，當時比特幣和其他風險資產一同重挫。

但也有人認為，比特幣已逐漸取得優勢。渣打銀行全球數位資產研究主管肯崔克在最近一份報告中寫道：「由於比特幣去中心化的特性，對抗金融系統風險方面更為有效。」

肯崔克指出，比特幣在兩方面發揮避險的作用：一是和民營部門相關的風險，例如2023年矽谷銀行（SVB）倒閉事件，二是與政府機構相關的風險，包括對美國公債穩定性的疑慮。他說：「最近Fed獨立性受到挑戰，這完全屬於第二類風險，還有關稅惡化和美國政策公信力更廣泛的疑慮。」

Pepperstone研究策略師吳廸琳（Dilin Wu）說：「過去一個月，比特幣和那斯達克指數、美元甚至黃金盤中相關性顯著降低。這些變化表明，比特幣可能已漸漸被視為一種避險工具，甚至是一個和市場無關的資產類別，而不僅僅是投機性交易。」

比特幣 矽谷銀行 那斯達克

上一則

DeepSeek提升寫程式能力 R1-0528媲美OpenAI o3

下一則

貿易戰拖累 美第一季GDP萎縮0.2% Fed官員憂通膨升溫

延伸閱讀

比特幣ETF 5周吸金90億美元 黃金ETF卻面臨贖回

比特幣ETF 5周吸金90億美元 黃金ETF卻面臨贖回
黃金一度衝破3400美元 6月還會再漲？專家3情境推估

黃金一度衝破3400美元 6月還會再漲？專家3情境推估
對加密幣欲迎還拒 美國大型銀行擔心遭多變規則反噬

對加密幣欲迎還拒 美國大型銀行擔心遭多變規則反噬
有趣的比特幣披薩日怎麼來的 為何如此重要？

有趣的比特幣披薩日怎麼來的 為何如此重要？

熱門新聞

川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10
美超微財務長韋根德（David Weigand）出清自家43%持股。（路透）

美超微財務長拋售近半持股 透露哪些訊號？

2025-05-24 10:46
雖然許多美國購屋族擔心經濟衰退到來，但這時候或許才是買房好時機。 （歐新社）

美國人擔心經濟衰退？ 此時可能更是買房良機

2025-05-24 18:56

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」