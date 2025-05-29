川普預算案藏有「外資加稅條款」炸彈 華爾街憂國際資金出逃

華爾街警告，眾院通過的川普預算案藏有一項條款，允許政府對外國在美投資提高稅率，這可能擾亂市場並衝擊美國產業。(路透)

英國金融時報報導，川普預算案中有一項未受到廣泛關注的條款，授權政府對外國在美投資加稅，引發華爾街拉響警報，擔憂這可能擾亂市場並衝擊美國產業。

眾院近期通過預算案，編號第899條的稅收條款允許政府對於來自「懲罰性稅收政策」國家的企業與投資人，加徵額外的稅，影響範圍涵蓋外資控股的美國公司、在美營運的國際企業，以及主權財富基金等外國投資人。分析指出，此舉可能進一步抑制外商對美投資，加劇當前因關稅政策導致的資本撤退潮。

律師事務所Davis Polk分析，歐盟、英國、澳洲等主要經濟體都可能被認定為「不公平課稅」國家。

PGIM固定收益共同投資長Greg Peters直言，第899條是「自傷行為」，將打擊本就脆弱的市場信心。摩根士丹利與摩根大通均警告，該條款可能壓低美元匯率 ，並對跨國企業營運造成深遠衝擊。

對外國投資人而言，第899條將分四年、逐年提高對美國股票股息及部分公司債利息的稅率，幅度是每年增加5個百分點。它也對主權財富基金持有的美國投資組合課稅，目前這個部分免稅。