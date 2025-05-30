特斯拉 無人車6月開始交車

特斯拉執行長馬斯克 表示，該公司一直在德州奧斯汀測試無人駕駛Model Y汽車，並計畫在6月開始交車。同時，自駕 計程車(Robotaxi)即將推出的傳聞也甚囂塵上。馬斯克今年稍早曾表示，首批Model Y車型將推出10至20輛。他在X的一篇貼文中表示：「比計畫提前了一個月。」並補充說測試中沒有出現任何「事故」。他之前曾表示，特斯拉計畫在6月底前開始測試Robotaxi。

聯航捷藍合作重返JFK機場

聯合航空在紐約市皇后區找到一位新朋友。這家航空公司將再次飛往紐約甘迺迪國際機場，這次是透過與捷藍航空的合作。這項名為「藍天」的合作將允許捷藍航空的乘客在搭乘聯航航班時賺取常客里程，反之亦然。此外，合作還包括互惠的會員福利，例如優先登機和為擁有精英身份的旅客提供更寬敞的座位。兩家航空公司宣布，合作的某些方面最快將於秋季開始，但並未公布具體時間，也沒有提供交易的財務細節。

亞馬遜Zoox本月再發布召回

繼本月稍早在舊金山發生撞車事故後，亞馬遜旗下自動駕駛部門Zoox本月第二次發布軟體召回公告，以改進其車輛追蹤附近行人的方式，在有人靠近時防止其移動。Zoox向美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)提交報告表示，此次召回涉及270輛搭載其自駕系統軟體的車輛；這些軟體版本發布於5月21日之前。Zoox已更新了軟體。4月8日拉斯維加斯一輛空載Zoox自駕出租車與一輛乘用車相撞，Zoox當時發布270輛無人駕駛汽車的軟體召回公告。

科爾百貨維持全年業績財測

科爾百貨(Kohl's)第1季業績優於預期，並維持全年業績預期。在關稅引發需求波動的背景下，這家美國連鎖百貨公司押注於扭轉頹勢的努力。根據LSEG彙編的數據，截至5月3日當季，科爾百貨第1季每股虧損13分，少於之前預期的每股虧損26分；淨銷售額為30.5億元，超過預期的30.2億元。分析師先前預計，在關稅迫使多家零售商調降財務目標並對消費者需求發出警告之際，科爾百貨將下修或撤回其業績預期。該公司維持2025年銷售額下降5%至7%的預期，每股獲利預期為10至60分。