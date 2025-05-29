美股隨3論述轉強？專家：關稅歹戲仍將拖棚 押TACO交易有風險

曼哈頓美國國際法院裁決，川普援1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）宣布的關稅措施，已踰越總統行政授權範疇。此判決激勵美股期指大漲，但分析師指出，前景還充斥太多不確定性。（路透）

美股史坦普500指數本周強彈後，如今比去年11月選舉日價位高出逾2%，與今年2月19日的收盤新高紀錄相比也只差3.6%。一大關鍵發展是，美國總統川普 宣布暫緩對歐盟重課50%關稅 ，已讓市場為之一振；貿易法院封殺川普「解放日關稅」的消息傳出後，美股期指29日勁揚。

分析師指出，近來美股走勢峰迴路轉，主要受市場當前流行的三大論述驅動，但仔細探究，就會發現這些說法自相矛盾，投資人還是小心為宜。這三種論述如下：

一、債券 義勇軍撤退

上周債市劇烈震盪，市場盛傳「債券義勇軍重現江湖，而且這回他們是玩真的」。全球長期公債殖利率齊步飆升，顯示投資人藉拋售債券表達對政府財政赤字惡化的不滿。

近日隨著美國公債殖利率回落，市場論述又改成：「債券義勇軍似乎不以為意」。一大助因是周二標售的那批美國公債需求遠比上周熱絡，讓投資人覺得警報已解除。

投資人也重新評估川普的「大而美法案」。上周，這項法案普遍被視為不負責任，勢必導致赤字大增。現在，除了大舉減稅外，投資人更聚焦於此法案削減支出的部分，包括政治敏感的聯邦醫療補助（Medicaid）。

最新推論是：這項「大而美」預算計畫推升美國債務水準的程度，低於專家去年11月總統選舉前夕的預測。倘若川普2.0關稅果真能帶進一些稅收，更是如此。

儘管「大而美」預算中的部分減稅措施可能難以為繼，而且整套法案還必須通過參議院那關。但最貼切的說法或許是：「債券義勇軍蠢蠢欲動，但政府可能仍有辦法讓他們不致輕舉妄動。」

二、美國消費者回神

美國人持續扮演世界「最後支出者」角色。今年來，美國消費者信心走下坡，負面的關稅消息不斷轟炸下，更在4月猛摔至低谷。

但經濟研究聯合會（Conference Board）最新調查顯示，美國5月消費者信心一躍而起，寫下2009年來最大單月升幅紀錄，主要是受川普對關稅回心轉意驅動。

經濟研究聯合會也捎來通膨預期改善的好消息，儘管預測值仍偏高，但消費者的通膨預測幾乎總是比實際結果來得糟。對照密西根大學調查顯示消費者擔心1970年代惡性通膨重演，通膨預期似已好轉。

三、TACO交易盛行

「TACO」意指「川普總是畏縮」（Trump Always Chickens Out）。交易員指出，觀察過往行為模式可知，川普傾向先撂狠話、嚇一嚇市場，然後再撤回那些威脅。

市場現在的論述跳過「賣壓」部分，假定川普總是會退讓，從他揚言對歐盟重課50%關稅卻迅速喊卡，即是最明顯的例子。

消費者信心回升、關稅掀起市場動盪，加上川普民調支持度下滑的壓力，都已強化的TACO交易的論點。最新震撼發展是，川普宣布的大部分關稅都被法院判決封殺，儼然會進一步為TACO交易推波助瀾。

曼哈頓美國國際法院裁決，川普援1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）宣布的關稅措施，已踰越總統行政授權範疇。這項判決將影響川普對貿易夥伴國加徵的10%關稅，以及對加拿大、墨西哥和中國大陸實施的「對等關稅」。至於針對特定產業類別以及對進口鋼鋁徵收的關稅，則不受影響。

敘事謬論製造反向操作獲利機會

然而，TACO論述的假定是，川普2.0將類似川普1.0，也就是減稅、鬆綁監管和擴大財政支出。

但這種推論潛在三大問題：

一、如果債券義勇軍真被勸退，那意味著財政刺激希望落空。

二、如果關稅只是談判手段，市場也沒當真，用這種手段談判有效嗎？美國關稅升到數十年最高水準的現實不變。

三、TACO交易員太自信，而市場論述充滿矛盾，將升高「敘事謬論」風險--若市場上人人都採信同一論述，但某事件發生令人突然對此起疑，就給反向操作者伺機而動的獲利空間。

分析師指出，TACO論料定川普必定畏縮，但別忘了，愛面子的川普「通常會至少貫徹一部分的關稅威脅」，儘管一條路看似遭法院堵住，他仍可能另闢蹊徑而行，川普手上握有的關稅工具多得很。更何況，川普若在最高法院贏得上訴，「解放日」關稅仍可能捲土重來。

總之，川普2.0這場關稅戰還面臨重重的不確定性，投資人還別高興得太早。