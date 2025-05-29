Nvidia Q2財測未達預期 但分析師指出一大亮點

輝達本季財測未達市場預期。（路透）

人工智慧（AI ）技術領頭羊輝達 （Nvidia）本季財測未達華爾街 的預期，但CFRA分析師表示，其中藏有亮點。

CFRA分析師Angelo Zino指出，輝達業績低迷的主因是對中國出口禁令，本季將因此少賺80億美元。但Zino和他的研究團隊在周三的報告裡補充說，輝達在「非中國市場」的表現比先前預期顯著要好，靠的是美國雲端巨擘增加支出，以及AI推理模型的需求暴增。

輝達周三承認，目前在中國銷售晶片的選擇「有限」，因為最新的禁令甚至將兩年前推出的Hopper系列也拒之門外。輝達執行長黃仁勳周三警告，限制向中國銷售產品的能力可能對該行業產生長期影響。

但幸運的是，美國本土的AI支出依然強勁。美國科技巨擘微軟、亞馬遜、谷歌和Meta Platforms都在最新財報中確認今年增加AI基礎設施的資本支出的計畫。根據Visible Alpha估計，分析師預計，光是這四家公司今年的支出總額就將超過3,450億美元，比去年激增41%。

世界其他地區對輝達產品的需求也很強勁。對中國的銷售雖被叫停，但美國川普政府決定廢除對許多其他國家的銷售限制，這鼓舞部分投資人。自本月初媒體首次報導規則取消的計畫以來，輝達股價已上漲18%。

Zino的團隊也寫道，輝達預期毛利率在今年底回升到70%中段。這是投資另一個關注重點。