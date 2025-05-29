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對加密幣欲迎還拒 美國大型銀行擔心遭多變規則反噬

財經新聞組／綜合報導
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隨著監管機構的強力支持，美國大型銀行內部正在討論進軍加密貨幣領域的可能性。但業內高層指出，最初的舉措將只是試探性的，主要集中在試點項目、合作或有限的加密貨幣交易。

之前嚴格的監管措施大幅阻礙了華爾街金融巨頭開展許多加密貨幣業務，如今它們正準備快速發展。

然而，銀行高層表示，最大的幾家銀行仍不願在競爭對手中率先大規模進軍加密貨幣領域，以免遭到不斷變化的規則反噬。

這些高層表示，如果一家大型銀行順利擴張，其他銀行將迅速跟進，進行小規模試點項目，並評估其他業務前景。

美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示，即使監管放鬆，他也不會採取託管措施為客戶儲存加密資產，也不會大幅擴張業務，「當我審視比特幣的世界時，我發現它存在槓桿、濫用、洗錢問題和非法交易，我並不喜歡它。」

長期對加密貨幣持懷疑態度的戴蒙上周告訴投資人：「我們會允許你購買它，但我們不會保管它。就像我認為你不應該吸菸，但我捍衛你吸菸的權利。因此我也捍衛你購買比特幣的權利。」

美國總統川普就職前誓言要成為首位「加密貨幣總統」。此後，他在白宮拉攏產業菁英，承諾推動數位資產的普及，並表示他的目標是建立策略性比特幣儲備。

多位產業高層表示，即使出現一些令人欣喜的跡象，但銀行仍在尋求政府推出更明確的指導方針，以確定它們在加密貨幣領域可以做些什麼。

A&O Shearman併購合夥人、專注於加密貨幣相關事務的德馬蒂諾(Dario de Martino)表示，「這種立場的轉變對傳統貸款機構來說令人鼓舞，但它們仍在謹慎對待，並將監管變化視為參與的機會，而非通行證。」

貨幣 比特幣 華爾街

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