對加密幣欲迎還拒 美國大型銀行擔心遭多變規則反噬

隨著監管機構的強力支持，美國大型銀行內部正在討論進軍加密貨幣 領域的可能性。但業內高層指出，最初的舉措將只是試探性的，主要集中在試點項目、合作或有限的加密貨幣交易。

之前嚴格的監管措施大幅阻礙了華爾街 金融巨頭開展許多加密貨幣業務，如今它們正準備快速發展。

然而，銀行高層表示，最大的幾家銀行仍不願在競爭對手中率先大規模進軍加密貨幣領域，以免遭到不斷變化的規則反噬。

這些高層表示，如果一家大型銀行順利擴張，其他銀行將迅速跟進，進行小規模試點項目，並評估其他業務前景。

美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示，即使監管放鬆，他也不會採取託管措施為客戶儲存加密資產，也不會大幅擴張業務，「當我審視比特幣 的世界時，我發現它存在槓桿、濫用、洗錢問題和非法交易，我並不喜歡它。」

長期對加密貨幣持懷疑態度的戴蒙上周告訴投資人：「我們會允許你購買它，但我們不會保管它。就像我認為你不應該吸菸，但我捍衛你吸菸的權利。因此我也捍衛你購買比特幣的權利。」

美國總統川普就職前誓言要成為首位「加密貨幣總統」。此後，他在白宮拉攏產業菁英，承諾推動數位資產的普及，並表示他的目標是建立策略性比特幣儲備。

多位產業高層表示，即使出現一些令人欣喜的跡象，但銀行仍在尋求政府推出更明確的指導方針，以確定它們在加密貨幣領域可以做些什麼。

A&O Shearman併購合夥人、專注於加密貨幣相關事務的德馬蒂諾(Dario de Martino)表示，「這種立場的轉變對傳統貸款機構來說令人鼓舞，但它們仍在謹慎對待，並將監管變化視為參與的機會，而非通行證。」