美股最錢線／貿易休戰利多 掩蓋未決問題 美企等待更優條件

如果因為對等關稅 叫停，投資人就預見市場如何走出低迷，那麼本周交易的開端就提醒了我們，華爾街要重回正軌需要更多的貿易協定。

但解決方案看似簡單，並不代表它會很容易實現。歐盟 27日同意加快與華盛頓的貿易談判，股市應聲上漲。在美歐貿易緊張局勢加劇之際出現外交突破。川普總統宣布，美國將延後對歐盟徵收50%關稅的期限至7月9日。

零散的貿易協定動態也凸顯了透過一次性措施、延期和進一步談判協定來推進全球關稅政策的限制：它們無法擴大規模。這有利有弊。

從與中國的休戰協議到歐盟的延期，每個事件都代表美國正在放棄高關稅制度的有力跡象，也都證明美國還有多少工作要做。雖然不確定性可能正在消散，但市場仍有許多問題需要消化。

即使是達成貿易協議 ，雖然向股市發出強有力、幾乎是定期的看漲信號，但也可能掩蓋了一些尚未解決的問題。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克本周指出，中美貿易仍未出現反彈的跡象。他表示，在初步貿易協議達成兩周後，貨櫃運輸量並未強勁回升，這代表現有關稅仍然過高，或者美國企業正在等待可能出現的更有利的關稅條件。

但這種表面上的變化可能已經足夠，至少對公眾情緒而言是如此。最新消費者信心指數顯示市場情緒首次出現重大轉變，消費者在新的關稅情境下重拾樂觀情緒。目前尚不清楚貿易政策的長期走向，但積極的信心喊話也很有效。

誠然，貿易協定所宣布的戲劇性、遊戲式的氛圍，將為市場帶來持續不斷的利多消息。任何進展，無論多麼微小或短暫，都可能意味著投資人的混亂減少。

但在當前股市唯一實質的催化劑是取消關稅的環境下，最終需要達成真正的解決方案，而這或許也是最難實現的。