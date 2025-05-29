我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

AMD宣布收購矽光子新創公司Enosemi 提升CPO實力

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
晶片大廠超微（AMD）28日宣布，已收購和矽光子領域相關的新創公司Enosemi。（路透）
晶片大廠超微（AMD）28日宣布，已收購和矽光子領域相關的新創公司Enosemi。（路透）

晶片大廠超微（AMD）28日宣布，已收購和矽光子領域相關的新創公司Enosemi，進一步擴大在共同封裝光學（CPO）領域的實力。

AMD表示，收購Enosemi將「加速它為AI系統發展共封裝光學的創新」。AMD並未透露這筆交易的財務細節。

矽光子是利用光子（光）在光纖中傳輸晶片之間的數據，提供比傳統電子訊號更快速且更高效的替代方案。AMD與其他晶片製造商對此技術的興趣日益濃厚。據報導，去年底AMD攜手數家台灣新創公司，在矽光子技術研發展開合作。

AMD技術與工程資深副總裁艾米克（Brian Amick）在部落格文章中表示：「隨著AI模型變得龐大且複雜，對更快速、更高效數據傳輸的需求正快速提高。Enosemi一直是我們在光子領域的外部開發合作夥伴，這次收購將延續這段成功的合作關係。如今成為AMD的一部分，該團隊將立刻協助我們在新一代AI系統中支援與開發各種光子和CPO解決方案擴展能力。」

Enosemi總部位於矽谷，專門建構與交付光子積體電路（Photonic Integrated Circuit），即包含兩個或以上光子元件、構成完整電路的微型晶片。該公司於2023年由一群科技創業家創立，包括擁有半導體工程背景的 諾瓦克（Ari Novack）和斯特雷辛斯基（Matthew Streshinsky）。Enosemi的產品包括光互連（optical interconnects），將運算與網路元件整合於資料中心內部。截至5月，該公司共有16名員工。

AMD今年稍早也以49億美元收購了伺服器製造商ZT Systems，擴大其AI晶片與硬體業務組合，以便加強與AI巨擘輝達（Nvidia）競爭。

AI 矽谷 輝達

上一則

南韓央行再降息1碼 利率降至2.5% 緩衝關稅衝擊

下一則

中國全國國企利潤前4個月下降1.7% 資產負債率升0.2個百分點

延伸閱讀

黃仁勳抨擊晶片管制導致Nvidia損失數十億美元 但避免點名川普

黃仁勳抨擊晶片管制導致Nvidia損失數十億美元 但避免點名川普
金融時報：川普下令美國晶片設計公司停止對中國提供服務

金融時報：川普下令美國晶片設計公司停止對中國提供服務
會是反指標嗎？「女股神」伍德拋售特斯拉、狂加碼輝達

會是反指標嗎？「女股神」伍德拋售特斯拉、狂加碼輝達
晶片出口綁手綁腳…華為成NVIDIA在中國頭號勁敵 恐將奪走霸主地位

晶片出口綁手綁腳…華為成NVIDIA在中國頭號勁敵 恐將奪走霸主地位

熱門新聞

川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10
美超微財務長韋根德（David Weigand）出清自家43%持股。（路透）

美超微財務長拋售近半持股 透露哪些訊號？

2025-05-24 10:46

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
新冠變異株NB.1.8.1登陸美 傳染性更強 症狀也是咳嗽喉嚨痛

新冠變異株NB.1.8.1登陸美 傳染性更強 症狀也是咳嗽喉嚨痛
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保