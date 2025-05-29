AMD宣布收購矽光子新創公司Enosemi 提升CPO實力

晶片大廠超微（AMD）28日宣布，已收購和矽光子領域相關的新創公司Enosemi。（路透）

晶片大廠超微（AMD）28日宣布，已收購和矽光子領域相關的新創公司Enosemi，進一步擴大在共同封裝光學（CPO）領域的實力。

AMD表示，收購Enosemi將「加速它為AI 系統發展共封裝光學的創新」。AMD並未透露這筆交易的財務細節。

矽光子是利用光子（光）在光纖中傳輸晶片之間的數據，提供比傳統電子訊號更快速且更高效的替代方案。AMD與其他晶片製造商對此技術的興趣日益濃厚。據報導，去年底AMD攜手數家台灣新創公司，在矽光子技術研發展開合作。

AMD技術與工程資深副總裁艾米克（Brian Amick）在部落格文章中表示：「隨著AI模型變得龐大且複雜，對更快速、更高效數據傳輸的需求正快速提高。Enosemi一直是我們在光子領域的外部開發合作夥伴，這次收購將延續這段成功的合作關係。如今成為AMD的一部分，該團隊將立刻協助我們在新一代AI系統中支援與開發各種光子和CPO解決方案擴展能力。」

Enosemi總部位於矽谷 ，專門建構與交付光子積體電路（Photonic Integrated Circuit），即包含兩個或以上光子元件、構成完整電路的微型晶片。該公司於2023年由一群科技創業家創立，包括擁有半導體工程背景的 諾瓦克（Ari Novack）和斯特雷辛斯基（Matthew Streshinsky）。Enosemi的產品包括光互連（optical interconnects），將運算與網路元件整合於資料中心內部。截至5月，該公司共有16名員工。

AMD今年稍早也以49億美元收購了伺服器製造商ZT Systems，擴大其AI晶片與硬體業務組合，以便加強與AI巨擘輝達 （Nvidia）競爭。