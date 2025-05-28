黃仁勳抨擊晶片管制導致Nvidia損失數十億美元 但避免點名川普

黃仁勳認為美國管制晶片出口到中國終將徒勞。(路透)

盡管華爾街對輝達 （Nvidia）28日公布的季度業績感到滿意，但執行長黃仁勳 表示，由於無法繼續向中國銷售，公司正損失數十億美元的收入。

黃仁勳在財報電話會議的開場白中對分析師表示：「價值500億美元的中國市場對美國企業來說實際上已經關閉。因此，我們被迫對無法出售或重新利用的庫存進行數十億美元的認列損失。」

即使無法進入全球第二大經濟體中國，輝達仍報告其財年第一季度收入同比增長69%，達到440億美元，超出分析師預期。該公司股價在盤後交易中上漲約4%，若29日能維持這一水平，將創下自2025年1月以來的新高。

輝達當前股價為134.81美元，較前一交易日收盤價135.50美元略有下降，市值約3.28兆美元。2025年至今，輝達股價已上漲，此前在2023年市值增加近240%，去年增加超過170%。

儘管如此，黃仁勳對中國市場的處境表達強烈的不滿。

今年4月，川普政府通知輝達，其此前為中國市場設計並獲批的H20處理器現需出口許可證，這實際上立即切斷了銷售，且「沒有寬限期」，公司28日表示。美國政府強調，輝達先進AI晶片賣給主要競爭對手存在國家安全風險。

H20是輝達在2022年拜登政府限制AI晶片出口後推出的產品，該晶片為性能降低的版本，旨在符合美國出口管制要求。

輝達表示，若能全程銷售H20晶片，最近一季度的收入本可增加25億美元。然而，由於4月收到政府通知後停止銷售，公司不得不認列損失45億美元無法使用的庫存。

在當前季度，輝達表示，原計劃的80億美元H20訂單現已取消。公司預計本期收入為450億美元，若無此限制，收入本可增長約18%。

黃仁勳認為，出口管制不僅損害輝達，也影響整個美國。他表示，無論是否有輝達的晶片，中國都將「繼續前進」，中國的AI研究人員將轉向使用華為等公司的國產晶片和技術。

黃仁勳說：「美國的政策基於一個假設，即中國無法製造AI晶片。這一假設一直令人質疑，現在顯然是錯誤的。」他補充道：「問題不在於中國是否會擁有AI技術，它已經有了。」

雖然黃仁勳對出口管制政策的反對日益公開，但他小心避免直接批評川普，後者以對公開反對他的公司和個人施加壓力而聞名。

黃仁勳感謝川普取消即將實施的「AI擴散」規則，該規則原本會對大多數國家施加AI晶片配額。他還讚揚川普促成與沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的交易，幫助在中東建立大型數據中心。他表示，輝達正在美國本土製造最新的晶片和系統，這與川普推動高科技製造回歸美國的計畫一致。

黃仁勳說：「我們與川普共享高度自動化製造的願景。」

但他坦承，對於中國市場的問題，輝達目前沒有其他解決方案。

當被問及公司是否正在開發面向中國的新晶片，或是否預期政府會放寬限制時，黃仁勳表示，目前沒有替代產品，美國最新的限制措施「相當嚴格」。

他說：「總統有他的計畫和願景，我相信他。」