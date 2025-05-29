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馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

財經簡訊

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Stellantis任命義高管為CEO

全球第四大汽車製造商Stellantis任命義大利汽車業高管菲洛薩(Antonio Filosa)為新任執行長，接替去年迫於壓力辭職的塔瓦雷斯(Carlos Tavares)。

菲洛薩目前擔任Stellantis美洲區營運長兼品質長，新職位將於6月23日生效，屆時預計他將宣布其領導團隊。

ASML市值蒸發逾1300億元

由於對中國出口受限和美國關稅不確定性，ASML市值在不到一年的時間內蒸發超過1300億元。

根據史坦普Capital IQ的數據，被視為半導體供應鏈關鍵的ASML股價在去年7月創下每股超過1000歐元的歷史新高，市值達到4295億元。但截至27日收盤，市值已跌至略低於2970億元。

亞馬遜Stellantis合作案告終

亞馬遜與Stellantis合作開發車用軟體，希望以此改變駕駛體驗，同時提升其汽車技術實力。但《路透》調查發現，兩家公司證實該協議正在「逐步終止」。

這項Stellantis依賴亞馬遜車載技術的SmartCockpit專案，是傳統汽車製造商難以與矽谷合作推出更複雜車載軟體的最新例證。

房貸利率連3升 創1月來新高

美國房貸利率上周連續第三周上漲，達到1月以來的最高水平，但一些購屋者並未因此卻步。

根據美國抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整後的指數，購屋房貸申請量較前周增加2%，較去年同期增加18%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.92%升至6.98%。

迪克體育用品維持財測不變

迪克體育用品公司(Dick's Sporting Goods)表示其全年業績財測保持不變，因已將目前所有生效關稅的預期影響納入考慮。

這家運動用品巨頭預計2025財年每股獲利將介於13.8至14.4元之間，與LSEG分析師預期的14.29元持平。預計營收在136至139億元之間，也與LSEG預期的139億元持平。

關稅衝擊 A&F調降獲利財測

雖然Abercrombie & Fitch因預計關稅將對其業務造成5000萬元損失而調降獲利預期，但該公司股價仍飆升。

該公司預計全年每股獲利在9.5至10.5元之間，低於先前10.4至11.4元的區間。LSEG分析師原本預期每股獲利為10.33元。營業獲利率預期也下修至12.5%至13.5%之間，低於先前14%至15%的區間。

利率 關稅 亞馬遜

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