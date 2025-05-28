由於繼續面臨地區聲譽受損和競爭加劇的問題，特斯拉電動車4月歐洲銷售量暴跌。歐洲汽車製造商協會(ACEA)的數據顯示，特斯拉4月的歐洲銷量為7261輛，較去年同期下降49%。不過4月電動車整體銷量年增34.1%。過去幾個月，由於執行長馬斯克(Elon Musk)與美國總統川普的政治關係，特斯拉的品牌形象受到損害，3月歐洲各地的特斯拉經銷店爆發了抗議活動。今年1至4月，特斯拉銷量較去年同期下降近40%。

Fed卡什卡利籲維持利率穩定

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利呼籲維持利率穩定，直到關稅 影響通膨的情況更加明朗再說；並警告不要忽視此類供應價格衝擊的影響。他說，川普總統全面徵收關稅對經濟的衝擊以及美國貿易政策的不確定性，迫使各國央行決定是集中精力抑制通膨還是支持經濟活動。他說，在聯準會內部正在進行的「健康辯論」中，一些人建議將關稅影響視為暫時性的通膨衝擊，從而優先透過降息來支持經濟成長。其他人則反對關注關稅引發的通膨，認為美國貿易談判不太可能迅速解決。

肯德基5年內投資英國20億

百勝餐飲集團旗下的肯德基表示，計畫未來5年在英國和愛爾蘭投資14.9億英鎊(20億美元)，在其業務和供應鏈中創造7000多個就業機會。這家炸雞速食連鎖店目前在英國和愛爾蘭擁有1000多家門市，員工人數達3萬人。該公司計畫未來10年內再開設500家門市。該公司表示，在這14.9億英鎊中，4.66億英鎊將用於開設新門市和升級200家現有門市，而5.83億英鎊將用於創造新的就業機會。

科技市場分析公司估計，4月印度對美國的iPhone出貨量年增76%，顯示蘋果正加速其「印度製造」計畫。但分析師表示，該計畫將遭到川普總統和北京的阻力。Omdia旗下Canalys的數據顯示，4月從印度向美國出貨的iPhone數量達到約300萬支，與同期中國出貨量形成鮮明對比。中國出貨量較去年同期下降約76%，僅有90萬支。Omdia估計，3月印度對美國的iPhone出貨量也超過中國，當月出貨量異常高，似乎是由於該公司囤貨所致。