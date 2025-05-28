我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

財經簡訊

財經新聞組／整理
聽新聞
test
0:00 /0:00

特斯拉4月歐洲銷量暴跌49%

由於繼續面臨地區聲譽受損和競爭加劇的問題，特斯拉電動車4月歐洲銷售量暴跌。歐洲汽車製造商協會(ACEA)的數據顯示，特斯拉4月的歐洲銷量為7261輛，較去年同期下降49%。不過4月電動車整體銷量年增34.1%。過去幾個月，由於執行長馬斯克(Elon Musk)與美國總統川普的政治關係，特斯拉的品牌形象受到損害，3月歐洲各地的特斯拉經銷店爆發了抗議活動。今年1至4月，特斯拉銷量較去年同期下降近40%。

Fed卡什卡利籲維持利率穩定

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利呼籲維持利率穩定，直到關稅影響通膨的情況更加明朗再說；並警告不要忽視此類供應價格衝擊的影響。他說，川普總統全面徵收關稅對經濟的衝擊以及美國貿易政策的不確定性，迫使各國央行決定是集中精力抑制通膨還是支持經濟活動。他說，在聯準會內部正在進行的「健康辯論」中，一些人建議將關稅影響視為暫時性的通膨衝擊，從而優先透過降息來支持經濟成長。其他人則反對關注關稅引發的通膨，認為美國貿易談判不太可能迅速解決。

肯德基5年內投資英國20億

百勝餐飲集團旗下的肯德基表示，計畫未來5年在英國和愛爾蘭投資14.9億英鎊(20億美元)，在其業務和供應鏈中創造7000多個就業機會。這家炸雞速食連鎖店目前在英國和愛爾蘭擁有1000多家門市，員工人數達3萬人。該公司計畫未來10年內再開設500家門市。該公司表示，在這14.9億英鎊中，4.66億英鎊將用於開設新門市和升級200家現有門市，而5.83億英鎊將用於創造新的就業機會。

印度出貨美國iPhone增76%

科技市場分析公司估計，4月印度對美國的iPhone出貨量年增76%，顯示蘋果正加速其「印度製造」計畫。但分析師表示，該計畫將遭到川普總統和北京的阻力。Omdia旗下Canalys的數據顯示，4月從印度向美國出貨的iPhone數量達到約300萬支，與同期中國出貨量形成鮮明對比。中國出貨量較去年同期下降約76%，僅有90萬支。Omdia估計，3月印度對美國的iPhone出貨量也超過中國，當月出貨量異常高，似乎是由於該公司囤貨所致。

特斯拉 印度 關稅

上一則

小米Q1犀利 日賺1668萬美元 電動車、大家電、手機產品熱賣是主因

下一則

中國國產首顆6奈米GPU測試上線 獲逾人民幣億元定單

延伸閱讀

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯
歐洲4月EV銷量飆近30% 特斯拉反暴跌減半

歐洲4月EV銷量飆近30% 特斯拉反暴跌減半
歐洲車市出現分水嶺 比亞迪4月銷量首度超越特斯拉

歐洲車市出現分水嶺 比亞迪4月銷量首度超越特斯拉
美國會實質廢止加州禁售汽車規定 恐波及特斯拉

美國會實質廢止加州禁售汽車規定 恐波及特斯拉

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬