關稅威脅 蘋果股價面臨3年多持續最長拋售 傳考慮漲價

蘋果不可能將iPhone生產線移回美國，關稅威脅將如影隨形。（美聯社）

由於白宮不斷升級的攻擊有可能進一步削弱獲利前景，蘋果公司股價正經歷3年多來持續最長的拋售，代表今年的困境遠未結束。

美國總統川普 23日威脅，如果蘋果不將iPhone 生產轉移到美國，他將對該公司的產品徵收25%的關稅 。

一些分析師對關稅能否真正實施表示懷疑，但任何朝這個方向發展的舉措都將使蘋果陷入兩難境地：若非承擔更高的成本，從而影響其盈利和利潤率；就是將更高的價格轉嫁給消費者，這可能會削弱需求。

Karobaar Capital投資長庫爾昔德(Laris Khurshid)表示：「這種關稅言論即使最終沒有兌現，也會削弱投資人信心。你不可能在頭頂懸掛一顆貿易炸彈的情況下經營一家市值3兆元的公司。」

川普在抨擊蘋果幾個小時後，又表示25%的關稅將適用於所有外國製造的智慧型手機。諷刺的是，這反而可能對蘋果有利。摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)表示，如果業內所有競爭對手都面臨同樣的障礙，「蘋果對消費者和供應商的定價能力，將使該公司在與同行的競爭中處於有利地位。」

然而，對於蘋果來說，情況仍然很困難，因為它幾乎沒有明顯的手段來安撫川普。Wedbush證券分析師艾夫斯(Daniel Ives)表示，完全在美國生產iPhone是「一個不可行的童話故事」。

專家估計將iPhone組裝線轉移到美國需要好幾季的時間。美國商銀曾計算，iPhone在美國生產的成本可能會上漲90%甚至更多。

據傳蘋果已在考慮漲價，但試圖避免讓人認為與關稅有關，因為川普也曾抨擊過因關稅而漲價的公司。

富國銀行證券分析師拉克斯(Aaron Rakers)對關稅是否會實現表示懷疑，但表示，為了維持毛利率，蘋果必須將每支iPhone的價格提高250至300元。艾夫斯表示，如果在美國生產，iPhone的成本約為3500元。