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日媒：新日鐵擬給予美政府黃金股 推進美國鋼鐵公司交易

財經新聞組／綜合報導
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日本《日經新聞》報導，新日鐵公司正考慮向美國政府提供美國鋼鐵公司所謂「黃金股」，以完成其長期以來對這家代表性美國公司的收購案。

日本《共同社》也報導了有關這個想法的討論。主要論點是賦予華盛頓否決重要管理事務的權力。但兩家媒體均未透露此資訊的消息來源。報導涉及的新日鐵、美國鋼鐵和白宮都未回應此事。

日本最大鋼鐵製造商新日鐵幾個月來一直試圖以149億元收購美國鋼鐵公司，這筆交易必須接受美國外國投資委員會(CFIUS)的兩輪國家安全審查。而包括前總統拜登和現任總統川普競選期間都反對該收購案。

但美國總統川普23日忽然表態支持該交易，推動兩家公司的股價大幅上漲。但他的言論讓人們對該交易範圍及其對日本公司成本提出疑問。

川普25日表示，作為美國鋼鐵公司與這家日本公司「合作」的一部分，美國將對該公司擁有「控制權」，但他沒有詳細說明細節。

《日經新聞》報導，如果收購獲得批准，新日鐵計劃收購美國鋼鐵公司的全部股份並將其下市。屆時它將發行黃金股並將其轉讓給美國政府。

該報導還補充指出，這是新日鐵正在考慮的幾個想法之一，但尚未與美國政府分享。

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