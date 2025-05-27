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Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

編譯林文彬／綜合外電
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分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

由美國股市七檔大型科技股組成的「美股七雄」，目前仍是美股史坦普500指數市值最高族群，但主動管理共同基金經理人紛紛發現其他族群價值和成長機會其實較佳，特別是金融及醫療保健股。

根據高盛分析師對541檔大型主動共同基金持股的分析，基金經理人第1季持有的許多大型科技股都低於基準，以蘋果和輝達（Nvidia）減碼幅度最大。蘋果占這些共同基金股票部位比重僅3.3%，低於6.3%的基準；輝達基準為5%，但實際比重為3.6%。

同樣隸屬於美股七雄的微軟、特斯拉和Alphabet，也名列十大減碼股票，分別排在第四、第五及第八名，晶片巨擘博通（Broadcom）名列第六。從目前情況來看，降低對科技股曝險有先見之明。蘋果股價2025年以來下跌逾兩成，特斯拉已跌逾15%。

值得注意的是，有「股神」之稱的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）顯然不是動能股，但共同基金減碼該股程度名列第三。蘋果是波克夏最大股票部位，但波克夏未因此遭到重創，該公司股價今年來漲逾一成。

高盛分析師指出，共同基金大舉加碼買進的股票，以巴菲特青睞的價值股為主，尤其是大型銀行業者與金融公司。舉例來說，曾是波克夏最大股票部位的富國銀行（Wells Fargo），是共同基金最踴躍加碼買進的股票，美國銀行（BofA）名列第二，信用卡公司Visa和萬事達卡（Mastercard）也榜上有名；美銀、Visa和萬事達卡都獲得波克夏投資。

押注金融股今年績效不俗，美國聯準會（Fed）可望繼續降息、企業合併活動最近升溫及川普政府可能鬆綁法規，都帶動金融股走揚。另一方面，基金經理人也大舉敲進數檔醫療保健股，尤其是裝置製造商美敦力（Medtronic）和保險業者信諾（Cigna）。美敦力股價今年來小漲，信諾則已漲近15%。

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