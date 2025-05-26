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美企規避關稅有妙招 「首次銷售規則」詢問度高

中央社舊金山26日專電
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許多美國企業積極尋找合法途徑降低關稅負擔，其中有一項被廣泛檢視並且利用的工具，就是海關法的「首次銷售規則」。(路透)
許多美國企業積極尋找合法途徑降低關稅負擔，其中有一項被廣泛檢視並且利用的工具，就是海關法的「首次銷售規則」。(路透)

川普總統對各國進口商品加徵關稅使得企業面臨成本增加的壓力。財經媒體CNBC報導，許多企業積極尋找合法途徑降低負擔，其中有一項被廣泛檢視並且利用的工具，就是美國海關法的「首次銷售規則」。

CNBC今天報導指出，越來越多企業正積極採用這項工具，儘管「首次銷售規則」（first sale rule）適用於各類商品，但在高價消費品和奢侈品領域尤其受到青睞，因為此類商品具較高利潤，效果也更加顯著。

根據「首次銷售規則」，美國進口商可不以商品最終進口到美國的價格來計算關稅，而是以商品在多層交易中「第一次被賣出的價格」來計算關稅。

舉例來說，若一件商品從中國工廠出貨，以5美元價格賣給香港中間供應商，香港中間供應商再以10美元將商品轉售給美國零售商，美國零售商最終以40美元賣給消費者，在傳統關稅計算方式下，美國零售商可能需要以10美元的進口價格來繳納關稅，但據「首次銷售規則」，美國零售商可以合法選擇以5美元價格來計算。

律師事務所Miller & Chevalier Chartered成員葛萊徹（Brian Gleicher）告訴CNBC，「它（首次銷售規則）已存在很長時間，大家現在開始對它更感興趣了」。美國諮詢公司Moss Adams合夥人帕魯蒂（Sid Paruthi）指出，隨著川普關稅政策的實施，這一規則再次成為企業關注的焦點。

企業若要使用「首次銷售規則」，必須滿足一系列嚴格法律；交易必須涉及至少2次獨立銷售，1次來自海外生產商、1次或多次來自中間商，另外所有銷售行為必須由獨立且不相關的各方進行，還有必須證明商品在首次銷售時就已明確預定將運往美國。

最關鍵的一點是美國進口商必須能夠提供充分文件，證明商品「首次銷售」的價格。

報導指出，在實際操作上，獲取「首次銷售」的價格證明往往深具挑戰。葛萊徹直言，「供應商可能不願意提供這些資訊」。企業發展顧問泰勒（Rich Taylor）進一步說明，由於事涉敏感商業機密和潛在風險，中間商往往不願意透露他們從中賺取的利潤，也擔心客戶會選擇繞過它們進行採購。

時尚品牌Moncler上個月明確表示，「首次銷售規則」為成本結構帶來顯著效益；瑞士生物科技公司Kuros Biosciences和美國燒烤爐製造商Traeger等企業都在最近財報電話會議中提到，「首次銷售規則」是最小化成本的重要手段。

白宮並未就此發表評論，美國海關與邊境保護局（CBP）表示無法提供進口商近期使用此規則的具體數據。

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