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美股ETF吸金熱度不退燒 關稅亂局未撼動趨勢 規模有望連兩年創新高

編譯陳律安／綜合外電
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

在關稅亂局下，美國投資人對指數股票型基金（ETF）的偏好不減反增，全年度ETF的吸金規模有望連續兩年刷新紀錄。

即便市場陷入新冠疫情以來最嚴重的動盪，美國投資人今年迄今仍對ETF投入創紀錄的4,370億美元。如果資金流入維持相同速度，加上夏、秋旺季的加持，美國ETF的流入金額有望連續兩年締造新猷。

這股趨勢部分可歸因於過去十年來資金不斷自共同基金轉進ETF。與共同基金相比，ETF具備費用較低與特定稅賦優惠等優勢。

此外，今年ETF流入的資金激增，也與美國市場行情陷入動盪時，許多投資人反而加碼押注美國資產有關。如今，投資人比以往任何時候都更常透過ETF進行資產配置。

數據供應商VettaFi的研究主管羅森布魯斯說：「投資人把賣壓視為買進機會。」

數千億美元的ETF資金流入，幾乎遍及所有主要基金類別：包括股票與債券基金。不僅追蹤熱門指數的ETF銷售依舊強勁，由專業股票與債券經理人操盤的ETF也儼然成為新寵。

先鋒集團的史坦普500 ETF受益最豐，已成ETF界的新霸主。這檔費用超低的指數基金，今年迄今已吸金達650億美元，並一舉成為全球資產規模最大的ETF。

這檔基金的代號為VOO，去年吸金達1,160億美元，將ETF單一年度的吸金紀錄提高逾一倍。VOO今年有望在10月前，便再次打破去年紀錄。

VOO的崛起凸顯了投資人今年普遍轉向ETF的趨勢。當4月股市波動升至五年高點時，先鋒S&P 500 ETF創下歷來最高的單月吸金金額。先鋒總裁兼投資長戴維斯表示，當時許多投資人持有大量現金，一直在等待將資金重新投入股市的機會。

戴維斯說：「4月初市場動盪期間，我們看到買賣比高達5比1。投資人持有大量現金在場邊觀望，一旦發現價格下跌，他們就知道該出手了。」

ETF資產激增，對先鋒與貝萊德這兩大美國資產管理業者而言是一大福音。貝萊德執行長芬克多次表示，正積極把握投資人把現金轉向股票與債券基金的機會。

債券 疫情 史坦普500

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