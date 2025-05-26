WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

華爾街日報(WSJ)26日報導，川普政府擴大查緝無證移民 ，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機，從今年1月到5月之間，聯邦政府 對於提供移民遞解服務的承包商開銷便增加了50%，整個產業過去十年營收超過130億。

報導當中舉例指出，40歲委內瑞拉男子布蘭可(Andry Blanco Bonilla)是遣送到薩爾瓦多重刑監獄的數百名無證客 之一，過程從拜登政府一直延續到川普政府。2024年2月，布蘭可在達拉斯被移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員發現身上有黑幫刺青。

雖然沒有犯罪紀錄，布蘭可遭到拘留，被送到德州艾爾瓦杜(Alvarado)、「拉薩爾矯正公司」(LaSalle Corrections)經營的「派瑞蘭德拘留中心」(Prairieland Detention Center)。聯邦政府每年付給「派瑞蘭德拘留中心」1700萬元。

一周後，布蘭可被轉送到德州安森(Anson)的「藍帽拘留中心」(Bluebonnet Detention Center)。「藍帽拘留中心」是私人典獄包商「管理及訓練集團」(Management and Training Corp)在全國各地經營的五所拘留中心之一。根據聯邦政府統計數字，從2014年以來，「管理及訓練集團」累計已向聯邦政府收取2億4000萬元。

根據統計，「藍帽拘留中心」拘留上限為1062人，向聯邦政府收取的費用為每名拘留者每天48元到106元不等。像布蘭可一樣被送到「藍帽拘留中心」的無證移民，每天有三餐可吃。過去幾年裡，聯邦政府每年花在拘留無證客的餐費約400多萬，提供服務的包商包括「B&H國際公司」(B&H International)以及「我的餐點」(My Own Meals)。「我的餐點」公司，移民服務不是銷售主力項目。

私人經營的拘留中心還提供基本盥洗用品。布蘭可的母親也說，警衛拿了降血壓藥、安眠藥給有失眠問題的布蘭可。報導指出，移民和海關執法局花錢聘請「Arora集團」(Arora Group)、「艾米亞吉斯醫療人力」(Amergis Healthcare Staffing)等醫療相關公司，1月以來累計開銷2400萬元。

布蘭可在「藍帽拘留中心」可以使用公共電話每周打電話給母親三次。被拘留兩個月後，布蘭可透過遠距連線出席艾爾帕索(El Paso)法官主持的聽證，被法官發布遞解令。2024年7月，由於拘留期間屆滿，委內瑞拉拒絕接受遣返，布蘭可因此獲釋。

布蘭可獲釋後返回達拉斯，直到今年2月收到向移民和海關執法局報到的通知，再度遭到拘留，後來被送到德州雷蒙德維爾(Raymondville)「艾爾瓦利拘留中心」(El Valle Detention Center)，3月15日跟著另外260多名無證客被遣返專機載到薩爾瓦多「反恐怖主義監禁中心 」(Terrorism Confinement Center，Cecot)。報導指出，美國政府對於「反恐怖主義監禁中心 」提供無證客關押服務，第一年付費為600萬元。