恐衝擊美國半導體產能 美科技四雄：別課半導體關稅

美國半導體四巨頭反對半導體關稅。(資料來源：採訪整理)

川普政府有意課徵半導體晶片關稅 ，繼台積電 呼籲勿開徵相關關稅後，美國半導體四巨頭英特爾 、高通、美光、德儀也出具意見書同聲呼籲「免除半導體進口稅負」，否則將衝擊美國半導體產業能量。

此前，台積電已透過美國亞利桑那子公司遞交美國商務部反對川普政府課徵半導體相關關稅的意見書。業界認為，隨著英特爾、高通、美光、德儀也對相關關稅持反對意見，意味台積電並非唱獨角戲。

考量四家半導體美企對美國發展半導體極具重要地位，涵蓋IC設計、製造、記憶體等關鍵領域，四巨頭同聲喊話，有望讓川普政府「再好好想一想」，進而化解晶片關稅危機。

美國總統川普有意課徵半導體晶片關稅，商務部為此徵求各界意見，並於美國時間5月7日截至意見徵詢，截至25日為止，商務部網站共揭露154篇意見書。特別的是，高通遞交的意見書長達15頁，英特爾也有13頁，美光為11頁，都比台積電的八頁長，顯示美企對課晶片關稅比台積電還緊張。

英特爾、高通、美光、德儀在意見書中，一致認同川普「美國製造」的政策，但都認為若課徵半導體晶片關稅，將會嚴重影響美國半導體廠在全球領先地位，進而導致後續產業外移及經濟表現下滑等重大風險。

英特爾直言，在美國建立新的半導體製造設施需要巨大的資金投入。對半導體和半導體製造設備進口徵收關稅將會增加成本，並進一步阻礙在美國本土建設新的製造設施，這將削弱美國在該領域的長期競爭力。

高通則點出，該公司仍須依賴外國晶圓廠進行大部分生產，包括台灣和南韓的晶圓廠。短期內對半導體徵收關稅政策，無論是針對晶片本身，還是當晶片整合到其他產品中，如果沒有提供足夠的時間、支持和機會來建設任何在美投資，包括在美國用於先進節點晶片的額外晶圓廠，將會損害美國廠商的領先地位。

美光認為，針對半導體製造設備徵收關稅，將可能會嚴重損害美國的半導體製造業。影響半導體製造設備的關稅將顯著增加在美國建造半導體晶圓廠的成本，並將使美國晶圓廠相對於美國境外的晶圓廠而言，競爭力下降或可能在商業上不可行。

德儀則呼籲，任何政策在強調美國半導體本土製造情況下，還需要同時考慮到保持全球商業參與的靈活性，在不影響美國製造商在全球競爭情況下加強國家與經濟安全。

業界分析，美國若課徵晶片關稅，不論是單一針對台積電或是任何科技大廠，最終成本都將由半導體供應鏈共同承擔，甚至是美國科技大廠獨自吞下增加價格，美企端出長文意見書，顯示對於晶片關稅更加擔憂。