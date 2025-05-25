我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

恐衝擊美國半導體產能 美科技四雄：別課半導體關稅

記者李孟珊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國半導體四巨頭反對半導體關稅。(資料來源：採訪整理)
美國半導體四巨頭反對半導體關稅。(資料來源：採訪整理)

川普政府有意課徵半導體晶片關稅，繼台積電呼籲勿開徵相關關稅後，美國半導體四巨頭英特爾、高通、美光、德儀也出具意見書同聲呼籲「免除半導體進口稅負」，否則將衝擊美國半導體產業能量。

此前，台積電已透過美國亞利桑那子公司遞交美國商務部反對川普政府課徵半導體相關關稅的意見書。業界認為，隨著英特爾、高通、美光、德儀也對相關關稅持反對意見，意味台積電並非唱獨角戲。

考量四家半導體美企對美國發展半導體極具重要地位，涵蓋IC設計、製造、記憶體等關鍵領域，四巨頭同聲喊話，有望讓川普政府「再好好想一想」，進而化解晶片關稅危機。

美國總統川普有意課徵半導體晶片關稅，商務部為此徵求各界意見，並於美國時間5月7日截至意見徵詢，截至25日為止，商務部網站共揭露154篇意見書。特別的是，高通遞交的意見書長達15頁，英特爾也有13頁，美光為11頁，都比台積電的八頁長，顯示美企對課晶片關稅比台積電還緊張。

英特爾、高通、美光、德儀在意見書中，一致認同川普「美國製造」的政策，但都認為若課徵半導體晶片關稅，將會嚴重影響美國半導體廠在全球領先地位，進而導致後續產業外移及經濟表現下滑等重大風險。

英特爾直言，在美國建立新的半導體製造設施需要巨大的資金投入。對半導體和半導體製造設備進口徵收關稅將會增加成本，並進一步阻礙在美國本土建設新的製造設施，這將削弱美國在該領域的長期競爭力。

高通則點出，該公司仍須依賴外國晶圓廠進行大部分生產，包括台灣和南韓的晶圓廠。短期內對半導體徵收關稅政策，無論是針對晶片本身，還是當晶片整合到其他產品中，如果沒有提供足夠的時間、支持和機會來建設任何在美投資，包括在美國用於先進節點晶片的額外晶圓廠，將會損害美國廠商的領先地位。

美光認為，針對半導體製造設備徵收關稅，將可能會嚴重損害美國的半導體製造業。影響半導體製造設備的關稅將顯著增加在美國建造半導體晶圓廠的成本，並將使美國晶圓廠相對於美國境外的晶圓廠而言，競爭力下降或可能在商業上不可行。

德儀則呼籲，任何政策在強調美國半導體本土製造情況下，還需要同時考慮到保持全球商業參與的靈活性，在不影響美國製造商在全球競爭情況下加強國家與經濟安全。

業界分析，美國若課徵晶片關稅，不論是單一針對台積電或是任何科技大廠，最終成本都將由半導體供應鏈共同承擔，甚至是美國科技大廠獨自吞下增加價格，美企端出長文意見書，顯示對於晶片關稅更加擔憂。

關稅 台積電 英特爾

上一則

不是黃金 華爾街曝「這金屬」有望迎來超級牛市

下一則

OpenAI挖走iPhone總設計師 彭博分析：對蘋果敲警鐘

延伸閱讀

俄不停火 川普稱「不知普亭怎麼了」、談伊朗協商狀況「非常好」

俄不停火 川普稱「不知普亭怎麼了」、談伊朗協商狀況「非常好」
川普對歐盟商品課50%重稅 由6月1日再延至7月9日

川普對歐盟商品課50%重稅 由6月1日再延至7月9日
川普宣布上周為「世界貿易周」 將加強對抗貿易不公

川普宣布上周為「世界貿易周」 將加強對抗貿易不公
留美夢恐破碎？川普轟哈佛收不友善國家學生 台灣準新生哀求「總統行行好」

留美夢恐破碎？川普轟哈佛收不友善國家學生 台灣準新生哀求「總統行行好」

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
美超微財務長韋根德（David Weigand）出清自家43%持股。（路透）

美超微財務長拋售近半持股 透露哪些訊號？

2025-05-24 10:46

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌