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購屋族憂經濟衰退？此時可能才是絕佳買房良機

編譯易起宇／綜合報導
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雖然許多美國購屋族擔心經濟衰退到來，但這時候或許才是買房好時機。(歐新社)
雖然許多美國購屋族擔心經濟衰退到來，但這時候或許才是買房好時機。(歐新社)

超過半數的美國購屋族擔心經濟衰退即將到來，但對其中一些人來說，經濟轉壞的時候可能才是絕佳的買房時機。

Investopedia報導，根據美國房地產網站Realtor.com的每季調查，約60%的美國潛在購屋族認為，美國經濟將在一年內出現衰退。不過，也有近30%的人認為，經濟不好會更有利他們買房。

Realtor.com首席經濟學家赫爾說：「雖然擔憂確實存在，但一些買家預期，經濟變壞可能反而能夠帶來機會。」

他們認為，經濟衰退期間的主要激勵買房因素包含了房貸利率，可能會比目前水準還要降低，以及來自其他買家的競爭減少。

這份調查顯示出，比起整體經濟狀況，購屋族通常更關心自己的財務狀況。超過54%受訪者表示，經濟衰退不會影響他們的買房決定，認為會影響的只有15%。

赫爾說：「那些觀望已久、準備充足的買家，動力可能是來自於個人和生活型態需求，像是多了新的家人、找到新工作，或者退休。這些考慮因素可能會勝過短期的經濟不確定性。」

經濟惡化可能帶來挑戰，而這份調查顯示，在目前的經濟情勢下，潛在買家想要購屋就已經面臨困境。

44%的受訪者表示，最大阻礙就是能選擇的物件數量不多。雖然可交易房屋數量近來已有所改善，但仍比歷史平均少了超過16%。36%的買家則將預算有限視為最大阻礙，其他買家則認為最大挑戰是可用信用額度和房貸資格限制。

不過，多數購屋族並未提到與其他買家的競爭。只有約8%買家認為激烈競標會影響購屋意願。

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