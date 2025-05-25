Nvidia為中國客製陽春版AI晶片 不用台積電先進封裝技術 6月量產 售價砍半

NVIDIA銷往中國的「降規版」H20晶片也遭到美國政府管制出口，將推出陽春版銷往中國。(歐新社)

路透引述知情人士報導，輝達 (Nvidia)將為中國推出一款全新的陽春款人工智慧(AI )晶片，價格遠低於剛受管制的H20晶片，且用不到高頻寬記憶體(HBM)和台積電先進封裝技術，計畫最快在6月開始量產。

據報導，這款圖形處理器(GPU)採用輝達最新一代Blackwell架構，預計售價介於6500至8000美元之間，遠低於H20的1萬至1.2萬美元。售價較低，反映規格較遜一籌，製造條件也較簡單。

知情人士透露，晶片以輝達的RTX Pro 6000D伺服器級GPU為基礎，並將採用傳統的GDDR7記憶體，而非更先進的高頻寬記憶體。

此外，這款晶片不會採用台積電先進CoWoS的封裝技術。

輝達發言人表示，該公司尚在評估「有限的」選項。他說：「在我們確定新的產品設計並獲得美國政府批准之前，我們事實上無法進入中國500億美元的資料中心市場。」

中國業務在上個會計年度為輝達貢獻13%的營收，仍是輝達很重視的市場。美國4月形同禁止H20銷往中國後，輝達最初考慮開發降規版H20，但並未實現。

根據巴隆周刊日前報導，黃仁勳在接受Stratechery訪談時表示：「對輝達H20的額外禁令是非常痛苦的。我們捨棄了150億元營收，而且或許，美國少了30億元的稅收。」

美國政府緊縮晶片出口許可規定，實際上是禁止輝達「降規版」AI晶片H20銷往中國。當時，輝達預告第一季認列55億元費用，是與新限制措施衍生出的庫存和採購承諾費用有關。

傳甲骨文 400億買Nvidia高效晶片

另外，軟體巨擘甲骨文(Oracle)傳將斥資約400億元，購買輝達的高效能晶片，用於OpenAI在德州的全新巨型資料中心。該資料中心是OpenAI和日本軟銀攜手、規模5000億美元的「星際之門」(Stargate)計畫首站，明年完工後將成為全球最大資料中心之一。

英國金融時報(FT)引述知情人士報導，甲骨文將購買約40萬顆輝達GB200晶片，也是輝達最新用於訓練和運轉AI系統的「超級晶片」，並把這些晶片的算力租借給OpenAI。

這個場址的所有權人為AI基建新創公司Crusoe和美國投資公司Blue Owl資本，去年6月已經開工，並預計2026年中前全面運轉。甲骨文已同意租借該廠15年。今年稍早組成的星際之門計畫並未參與投資該廠房。

一旦這座資料中心完工，其規模將達到1.2百萬瓩(GW)，可媲美馬斯克正在擴建的田納西州資料中心Colossus。馬斯克這座資料中心使用約100萬顆輝達晶片，但至今多數資料中心使用的都是輝達較早期的晶片，這些晶片的算力較低。此外，亞馬遜也正在維吉尼亞州北部建造一座規模將大於1GW的資料中心。