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川普堅稱不會與歐盟尋求貿易協議 貝森特：這是戰術罷了

分析：川普的25%關稅 為何仍難逼蘋果回美製造iPhone？

美股債務陰影未平 川普關稅恐慌再起 投資人寄望NVIDIA助脫困

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人接下來將目光轉向輝達（NVIDIA）周三盤後的財報，其股價表現將足以左右大盤。（路透）
投資人接下來將目光轉向輝達（NVIDIA）周三盤後的財報，其股價表現將足以左右大盤。（路透）

美國總統川普對歐盟和蘋果（Apple）再發關稅要脅，讓已經籠罩在債務陰影的美國股市周五一度再陷恐慌。美國金融市場下周一逢美國國殤日假日休市一日，投資人接下來將目光轉向輝達（NVIDIA）周三盤後的財報，其股價表現將足以左右大盤。

史坦普500指數周五下跌0.7%，連續四日下挫，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌0.6%和1%。一周下來，史坦普跌2.6%，道指和那指各跌2.5%。

費城半導體指數周五跌1.5%。台積電ADR跌2.2%，不過周線仍上漲0.4%。

川普周五揚言要對歐盟課徵50%的關稅，並警告蘋果在海外生產的iPhone可能面臨25%關稅，也包括三星電子在內的電子產品，目的在促使業者轉移美國生產。蘋果周五大跌3%，已連續八個交易日下跌。

不過，美股又因美國財長貝森特稍感放心，道瓊工業指數從500點頹勢中收斂。貝森特表示，未來兩周可能敲定幾個大的貿易協議，又說監管機關可能放寬對市場的資本規定。美國10年期公債殖利率下跌2個基點至4.51%。美國30年期公債殖利率收在5.036%，是2023年來最高水準。

不少投資人已很難把川普的關稅放話當真，認為這只是他對與歐盟貿易談判進展緩慢不滿所使出的談判策略，就進口而言，歐盟是美國2024年最大貿易夥伴。

Navellier & Associates 投資長納維利耶（Louis Navellier）說，關稅只是談判策略，倘若果真落實，那才令人震驚。

Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）：水認為，這次反應不會像「解放日」那麼糟，因為市場現在基本上已經預期川普最終會妥協。他認為美股不至於重測試4月的低點，但他擔心和歐盟談判可能比投資人預期更長。

儘管貿易戰再度驚動市場，但投資人接下來對輝達於美東時間28日美股盤後公布的財報寄予厚望。輝達本月已上漲20%，但今年以來仍下跌2%。

「所有目光都集中在輝達的財報上，」Horizon 投資服務公司執行長卡爾森（Chuck Carlson）說：「整個人工智慧（AI）題材已成為市場的主力，而輝達正處於這一主題的中心。」

B. Riley 財富管理首席市場策略師霍根（Art Hogan）表示，大型科技公司本季已陸續表示AI資本支出仍然強勁，輝達可對AI和各公司支出計畫的進展傳達有力的訊息。

Siebert Financial 投資長馬雷克（Mark Malek）說：「輝達以及輝達概念股，我認為這些股票是唯一真正擁有成長潛力的，能夠帶領突破目前的困境，回到比方說去年11月的水準。」

輝達 歐盟 關稅

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