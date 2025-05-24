黃仁勳旋風Nvidia力保王座 「企業AI超級電腦」搶市

黃仁勳在台北掀起個人旋風，但重點在展示輝達維持AI龍頭的手段。（路透）

輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳 23日飛離台北。本周他沉浸在台灣科技產業的崇拜之中，並傳達了這家人工智慧(AI )晶片之王如何保住王位的微妙但關鍵的訊息。

當黃仁勳在台北國際電腦展掀起「黃仁勳旋風」時，輝達本身也正處於十字路口。該公司已成長為全球最有價值的晶片公司，但投資人擔心企業降低AI基礎設施方面的支出，以及美國貿易摩擦對銷售額造成損害。

由於美國對高科技出口的限制，輝達正在失去中國市場，因為它撤回了晶片並設計出符合不斷變化美國政策的劣質替代品。

現在，微軟和Alphabet旗下谷歌等雲端運算巨頭已表示削減AI支出。即使輝達上個月在海灣地區獲得價值數千億美元的交易，但分析師表示，此類交易可能會變得稀少。

Seaport Research分析師戈德柏格(Jay Goldberg)表示，「每個國家都會像沙烏地阿拉伯一樣宣布斥資100或500億元建造資料中心嗎？當然不會。」

在被問及輝達計劃如何應對AI支出放緩時，黃仁勳表示：「AI基礎設施正在各地建設中，這是我全球跑的原因之一：AI基礎設施將成為社會的一部分。」

在台北國際電腦展上，黃仁勳透露了一種不依賴大型主權基礎設施安排的成長方式：擴大輝達在AI市場的控制力的新技術。該技術的核心是NVLink Fusion：允許企業將客製化晶片插入輝達的AI基礎設施，從而成為其他公司可以建造的平台。

該方案的重點是吸引企業建立利用輝達Fusion平台的硬體，推動對輝達銷售的底層AI網路和資料中心零件需求。

輝達也開始進軍企業市場。該公司本周推出一系列伺服器，黃仁勳稱之為「企業AI超級電腦」。

黃仁勳的宣傳是這些伺服器開闢了一個價值數十億美元的市場，因為客戶可以將它們用於「一切」，如圖形、虛擬機器和AI應用程式。