美待售屋同比增20% 4月銷售創2009年來新低 房價恐下跌

持續不斷的房價 上漲趨勢可能會在今年結束。越來越多跡象顯示春季房屋銷售疲軟：掛牌出售賣家絡驛不絕，但買家很少；越來越多專家預計今年平均房價將略有下降。

Redfin目前預計2025年房價中位數將比2024年低1%左右，最悲觀的預計是房價中位數將下降1.4%。

如果預測成真，那麼2025年將是2023年以來房價首次下跌。2023年當時房貸利率 大幅上升，導致負擔能力大幅下降，許多潛在買家被迫退出市場。

但當房貸利率從接近8%的高點回落時，買家又回來了；面對供應不足的情況，屋主迅速再次抬高價格：去年以及2025年房價中位數繼續創下新高。

雖然目前庫存上升至2020年中期以來的最高水平，但高昂的房價和接近6.8%的房貸利率仍使許多買家望而卻步。

Zillow資深經濟學家迪翁蓋(Orphe Divounguy)表示：「待售房屋總數比一年前增加了20%。」「這對買家來說是最好的事情。這意味著買家擁有更大的議價能力，也擁有更多選擇。」

Redfin數據顯示，截至5月18日的過去4周，全美前50大都會 區中有10個房屋銷售價格中位數出現下降。追蹤單戶住宅的房利美房價升值指數預計今年房價將上漲4.1%，雖為正成長，但低於去年5.8%的漲幅。

近年來房屋建設蓬勃發展的城市，如德州達拉斯、休士頓、奧斯汀和佛州坦帕，5月房價較去年同期大幅下跌。與此同時，東北部和中西部部分地區的房價仍在上漲。

截至5月18日，費城地區的房價中位數較去年同期上漲13.8%。邁阿密房價上漲超過10%，而底特律大都會區的房價上漲9.5%。

4月成屋銷售量是2009年金融危機最嚴重時期以來最疲軟的一個月。除東北地區銷售量與去年同期持平外，全美其他地區的銷售量均較去年同期下降。