結束2年官司 微軟砸690億美元收購動視暴雪 FTC鬆手撤訟

美國聯邦貿易委員會（FTC）22日正式向法院提交撤案動議，宣布結束對微軟 （Microsoft）在拜登 任內以690億元收購電玩遊戲製造商動視暴雪（Activision Blizzard King，簡稱ABK）長達兩年的控訴，也讓這場全球最大規模的遊戲產業併購案爭議正式畫下句點。

該訴訟案是在拜登任內由當時FTC主席莉娜汗於2022年12月首次針對該合作提出。

這對微軟來說是一場重大勝利。微軟透過收購熱門遊戲《決勝時刻》系列的製造商動視暴雪，成為全球收入第三大電玩公司，僅次於索尼和騰訊。

FTC最初表示希望阻止這筆交易，因為一旦Xbox所有者微軟控制了《決勝時刻》，它就可以阻止其他遊戲公司使用該內容。

微軟總裁史密斯(Brad Smith)在X上稱FTC的撤案是「全國玩家和華盛頓特區常識的勝利」。

微軟案並不是川普政府擺脫前政府案件數量的唯一反壟斷訴訟。

FTC也撤銷了拜登政府執政最後幾天對百事可樂提起的訴訟。該訴訟內容主要是百事可樂不公平地向一家大型零售商 提供了其未向競爭大型商店提供的優惠，違反了《羅賓遜-帕特曼法案》。

多家媒體引述消息人士的話指出，涉案零售商就是沃爾瑪。

美國FTC主席佛格森在聲明中表示：「納稅人的錢不應該被用於法律上受質疑的黨派噱頭。FTC的優秀員工將回歸工作，保護消費者權益，確保公平競爭的商業環境。」