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結束2年官司 微軟砸690億美元收購動視暴雪 FTC鬆手撤訟

財經新聞組／綜合報導
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美國聯邦貿易委員會（FTC）22日正式向法院提交撤案動議，宣布結束對微軟（Microsoft）在拜登任內以690億元收購電玩遊戲製造商動視暴雪（Activision Blizzard King，簡稱ABK）長達兩年的控訴，也讓這場全球最大規模的遊戲產業併購案爭議正式畫下句點。

該訴訟案是在拜登任內由當時FTC主席莉娜汗於2022年12月首次針對該合作提出。

這對微軟來說是一場重大勝利。微軟透過收購熱門遊戲《決勝時刻》系列的製造商動視暴雪，成為全球收入第三大電玩公司，僅次於索尼和騰訊。

FTC最初表示希望阻止這筆交易，因為一旦Xbox所有者微軟控制了《決勝時刻》，它就可以阻止其他遊戲公司使用該內容。

微軟總裁史密斯(Brad Smith)在X上稱FTC的撤案是「全國玩家和華盛頓特區常識的勝利」。

微軟案並不是川普政府擺脫前政府案件數量的唯一反壟斷訴訟。

FTC也撤銷了拜登政府執政最後幾天對百事可樂提起的訴訟。該訴訟內容主要是百事可樂不公平地向一家大型零售商提供了其未向競爭大型商店提供的優惠，違反了《羅賓遜-帕特曼法案》。

多家媒體引述消息人士的話指出，涉案零售商就是沃爾瑪。

美國FTC主席佛格森在聲明中表示：「納稅人的錢不應該被用於法律上受質疑的黨派噱頭。FTC的優秀員工將回歸工作，保護消費者權益，確保公平競爭的商業環境。」

微軟 拜登 零售商

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