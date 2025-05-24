財經簡訊

蘋果調高陸iPhone 以舊換新

蘋果提高中國以舊換新購買iPhone的回饋金額，推出進一步的激勵措施來刺激這個關鍵市場需求。

iPhone 15 Pro Max目前以舊換新價值高達5700元人民幣，約合791美元，高於先前的5625元人民幣。相較之下，全新的iPhone 15 Pro Max在中國的起售價為7999元人民幣。iPhone 15 Pro機型目前的折價最高可達4750元人民幣，高於先前的4725元。

新興市場 基金獲投資人青睞

新興市場股票基金今年在全球表現領先，得益於具有吸引力的估值、投資人多年來的低配以及美國總統川普暫停關稅 後經濟壓力的緩解。

根據LSEG彙編的數據，今年以來，追蹤拉丁美洲和歐洲新興市場股票的基金分別上漲24%左右，而整體新興市場股票基金則上漲了9.3%。值得注意的是，專注於摩洛哥、哥倫比亞、希臘、巴西和葡萄牙的股票基金今年的回報率均超過30%。相較之下，專注於美國的股票基金回報率僅為0.17%，而全球股票基金則上漲6.8%。

芝加哥Fed：關稅拖延降息

芝加哥Fed行長古爾斯比表示，川普總統的最新關稅威脅使政策變得複雜，並可能拖延利率調整。他在接受《CNBC》採訪時表示，雖然他仍然認為利率會走低，

但聯準會可能會維持利率不變，以評估不斷變化的貿易政策及其對通膨和就業的影響。他說，「一切皆有可能。但我覺得，在等待一些明朗消息的時候，採取任何行動的門檻都會更高一些。」「從長遠來看，如果他們實施的關稅會產生滯脹影響，那麼這就是最糟糕的情況。」

Palantir CEO賣股逾5000萬

證券文件顯示，Palantir執行長卡普(Alex Karp)已脫手價值超過5000萬元的該軟體公司股票。交易時間在20日和21日，交易價格在每股125.26至127.7元之間。

在賣出股票後，卡普仍擁有約643萬股Palantir股票。根據22日收盤價計算，價值約7.87億元。證券文件顯示，這些出售與一系列自動股票出售有關，以履行與限制性股票單位歸屬相關的稅務預扣義務。其他高階主管也拋售了股票：技術長山卡爾(Shyam Sankar)賣出價值約2100萬元的股票；而聯合創始人兼總裁柯恩(Stephen Cohen)則拋售了價值約4350萬元的股票。