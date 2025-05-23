美新藥價格自2021年來漲1倍 去年平均定價逾37萬美元

科技進步讓罕病藥物開發加速，但價格也一再飆升。（歐新社）

《路透》分析發現，由於製藥公司利用科學進步開發更多治療罕見疾病的療法，去年美國新上市藥品的價格較2021年上漲了一倍多，而且這些罕見疾病的療法通常價格不菲。

根據對45種藥物的調查，2024年新藥的年平均定價超過37萬元。

美國醫學會雜誌(JAMA)根據相同標準發表的研究，2021年截至7月中旬首次上市的30種藥物平均價格為18萬元；2023年的中位數價格為30萬元，2022年為22.2萬元。

藥品定價已成為川普總統操作的民粹主義議題，他呼籲製藥商將美國藥 品價格降至與其他高收入國家相同水準。

南加州大學 製藥和衛生經濟學教授帕杜拉表示，沒有跡象顯示這種趨勢會放緩，至少在降低新療法開發成本方面取得進展之前，「多年來，我們已經擁有相當不錯的技術和解決方案，可以治療許多常見的疾病，例如高膽固醇、高血壓以及更常見的癌症 。」但對於罕見疾病來說，患者較少，「因此每個療程的價格將會上漲」。

根據Iqvia人類資料科學研究所的數據，影響不到20萬人的孤兒病藥物比例將從2019年的51%上升至2024年的72%；超過40%的孤兒藥上市是針對腫瘤學的。

其餘28%包括針對較大人群的藥物，例如必治妥施貴寶銷售的精神分裂症藥物Cobenfy，售價為每年2.25萬元。

美國藥品研究與製造商協會表示，關注治療罕見疾病的藥物的標價「忽略了這些藥物對整體處方藥支出、醫療保健成本和患者價值的更大背景」。

2003年完成的人類基因組破解為更好地了解罕見疾病的遺傳和生物學基礎鋪平了道路，推動了醫學科學的進步。製藥商獲得了投資罕見疾病研究的激勵措施，包括更長的市場獨占期，部分原因是潛在銷售額可能有限。