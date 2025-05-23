麥當勞延長全美營業至深夜 贈千張禮卡搶客 這些店例外

麥當勞 宣布延長全美大部分門市的營業時間，服務時間將延長至午夜或更晚。

雖然大部分菜單將在延長的營業時間內供應，但根據加盟商的決定，某些菜餚可能會被排除在外。

這家速食巨頭5月初宣布，計畫在2025年夏季招聘多達37.5萬名新員工。

該公司在發給《今日美國》的聲明中表示：「我們的粉絲知道，沒有什麼比享用一頓最愛的麥當勞來結束難忘的夜晚更好的方式了。因此，隨著夏季到來，我們很高興能為顧客提供更多選擇，並在更多餐廳延長營業時間，滿足他們深夜的渴望。」

該方案不包括機場和購物中心等非傳統地點的麥當勞門市。

該公司還計畫推動一項大型廣告活動來推廣新的深夜營業時間，其中包括贈送1000張McCrispy Strips虛擬禮品卡。

延長服務時間是該公司提高銷售額策略的一部分，因為2025年第1季美國同店銷售額下降3.6%，是新冠疫情 爆發以來的最差表現。

雖然深夜菜單會受到輕微限制，例如由於物流原因無法提供雙層麥香魚等菜餚，但加盟商必須提供四分之一磅漢堡、麥克雞塊和麥脆雞等主食。

延長營業時間的決定是在2020年開始的一段服務減少時期之後做出的。當時麥當勞縮短營業時間，以幫助加盟商在新冠疫情期間保留現金。

其他速食連鎖店如Jack in the Box和Wendy's，近年來也延長了營業時間，試圖挽回疫情期間失去的業務。

另外兩家美國連鎖餐廳Noodles & Company和Darden Restaurants最近則宣布了關閉門市的計畫。

作為優化餐廳組合和加強整體業績策略的一部分，Noodles & Company計畫在2025年關閉多達21家門市。Darden Restaurants 5月關閉了18家餐廳，其中包括15家 Bahama Breeze Island Grille概念餐廳。