共和黨法案終止潔淨能源減稅優惠 太陽能股全暴跌

眾議院共和黨 通過一項終止潔淨能源抵免的稅收法案，太陽能類股全面暴跌。

住宅太陽能安裝商Sunrun股價暴跌37.05%。該法案終止了像Sunrun這種提供客戶租用設備安裝商的稅收抵免。

傑富瑞(Jefferies)分析師杜穆林史密斯(Julien Dumoulin-Smith)在報告中告訴客戶，共和黨的法案對潔淨能源而言是「比擔心更糟糕」的情況，因為它「重創」了《通膨削減法案》。

古根漢分析師奧沙(Joseph Osha)告訴客戶，目前約有70%的屋頂太陽能產業採用租賃方式，這對Sunrun等公司來說是災難性的。

Enphase和SolarEdge暴跌約19%和24%，因為其變壓器的銷量因屋頂太陽能需求下降而受到打擊。

該法案還終止了在法案頒布後60天內開始建設或在2028年12月31日後投入使用的潔淨能源設施投資和電力生產抵免。這些抵免在美國公用事業規模太陽能專案的快速擴張中發揮了關鍵作用。

公用事業領域的太陽能股也同步下跌，Array和Nextracker下跌約3%。這兩家公司製造的設備可以讓太陽能板追蹤太陽的位置。

然而，由於該法案對製造業稅收抵免的影響相對較小，First Solar股價下跌4.3%。First Solar是美國最大的太陽能板生產商，在國內擁有龐大的生產基地。