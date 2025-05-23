我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

共和黨法案終止潔淨能源減稅優惠 太陽能股全暴跌

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

眾議院共和黨通過一項終止潔淨能源抵免的稅收法案，太陽能類股全面暴跌。

住宅太陽能安裝商Sunrun股價暴跌37.05%。該法案終止了像Sunrun這種提供客戶租用設備安裝商的稅收抵免。

傑富瑞(Jefferies)分析師杜穆林史密斯(Julien Dumoulin-Smith)在報告中告訴客戶，共和黨的法案對潔淨能源而言是「比擔心更糟糕」的情況，因為它「重創」了《通膨削減法案》。

古根漢分析師奧沙(Joseph Osha)告訴客戶，目前約有70%的屋頂太陽能產業採用租賃方式，這對Sunrun等公司來說是災難性的。

Enphase和SolarEdge暴跌約19%和24%，因為其變壓器的銷量因屋頂太陽能需求下降而受到打擊。

該法案還終止了在法案頒布後60天內開始建設或在2028年12月31日後投入使用的潔淨能源設施投資和電力生產抵免。這些抵免在美國公用事業規模太陽能專案的快速擴張中發揮了關鍵作用。

公用事業領域的太陽能股也同步下跌，Array和Nextracker下跌約3%。這兩家公司製造的設備可以讓太陽能板追蹤太陽的位置。

然而，由於該法案對製造業稅收抵免的影響相對較小，First Solar股價下跌4.3%。First Solar是美國最大的太陽能板生產商，在國內擁有龐大的生產基地。

共和黨 眾議院

上一則

美股最錢線／谷歌反守為攻 將AI融入搜尋

下一則

美新藥價格自2021年來漲1倍 去年平均定價逾37萬美元

延伸閱讀

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他
支持參院推翻紐森電車政策 共和黨「讓加州負擔得起」

支持參院推翻紐森電車政策 共和黨「讓加州負擔得起」
州長紐森痛批聯邦參院干預 加州提告捍衛清潔車輛政策

州長紐森痛批聯邦參院干預 加州提告捍衛清潔車輛政策
白宮加密幣沙皇：穩定幣法案將為美債「釋放數兆美元需求」

白宮加密幣沙皇：穩定幣法案將為美債「釋放數兆美元需求」

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）

NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳稱難走私「大家非常謹慎」

2025-05-17 09:02
國際信用評等機構穆迪。路透

預期美債負擔持續增加 穆迪下調美國頂級債信評等

2025-05-16 18:35

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛