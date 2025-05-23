美股最錢線／谷歌反守為攻 將AI融入搜尋

從某個角度來看，谷歌 似乎是被動接受人工智慧 (AI )的崛起。

畢竟，何必要搞亂一個價值數兆美元的廣告業務？但空頭給出的答案是：因為谷歌必須這麼做，這是生死間的抉擇。

該公司本周在I/O開發者大會上發布的大量AI公告並沒有真正解決這個問題，反而加劇了這個問題。

促使谷歌徹底改革其搜尋產品的原因並不重要。重要的是人們繼續使用它的產品，即使是將傳統搜尋引擎改造成AI代理和聊天機器人。

谷歌搜尋團隊負責人雷德(Liz Reid)在主題演講中表示：「我們相信AI將成為網路史上最強大的發現引擎。」他展示了谷歌的全新AI模式，這是一種專用的聊天機器人式搜尋選項，現在內建於谷歌搜尋頁面，與圖片、影片和新聞等標籤一起。

AI模式不會獲取特定資訊或呈現一系列超鏈接，而是提供來回對話、詳細研究的綜合以及購物和物流方面的幫助。

對雷德和管理團隊來說，將AI融入搜尋體驗並不是搜尋的突破，而是一種進化。

目前最大的問題是，對於依賴傳統谷歌搜尋來引導用戶的企業來說，這可能會帶來多大的破壞。不過至少目前管理團隊宣稱，當人們使用AI overview時，他們會對結果更滿意，並且最終會更頻繁地進行搜尋。

樂觀的分析師認為，谷歌令人印象深刻的AI發展和搜尋更新代表了它「追趕」時期的結束。在此之前，該公司和許多大型科技公司在2022年ChatGPT引人注目的問世時措手不及。

而現在，谷歌正在反守為攻。

谷歌是否能夠從以AI為中心的新體制中獲得類似程度的關注和資金，仍是一個懸而未決的問題。該公司領導層表示有信心實現這個目標。如果說我們所知的搜尋業務正在走向衰落，那麼谷歌正在努力以自己的方式退出。