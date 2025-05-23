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南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

財經簡訊

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AT&T 57.5億收購光纖業務

AT&T同意以57.5億元現金收購Lumen Technologies的大眾市場光纖網路業務。AT&T表示，收購該業務將擴大其高速光纖網路，並為其帶來約100萬名額外光纖客戶，覆蓋美國11州的400多萬個光纖地點。預計到2030年底，光纖總覆蓋範圍將達到約6000萬戶，約是目前AT&T光纖覆蓋範圍的兩倍。這家電信巨頭預計該交易將於2026年上半年完成。

稅收支出法案不利削減赤字

摩根大通執行長戴蒙表示，美國總統川普的大規模稅收和支出法案可能有助於帶來穩定，但不利於削減赤字。根據估計，新法案將在未來10年使美國政府現有36.2兆元的債務再增加3.8兆元。由於美國政府債務不斷增加，信用評級公司穆迪上周取消了美國政府的頂級信用評級。戴蒙呼籲政府在支出方面要「負責任」；並警告政府可能會在花錢的同時卻無法刺激經濟成長，「不僅僅是美國，各國政府都表現出驚人的能力，不明智地花錢，制訂規章制度來減緩成長。」

拉夫勞倫上季業績超出預期

拉夫勞倫(Ralph Lauren)第4財季營收和獲利均超過預期，得益於其經典Polo衫和春裝的強勁需求。該公司對Polo和Purple Label等品牌的投資，加上時尚的季節性新品，幫助該公司贏得更年輕、對價格不太敏感的購物者青睞。拉夫勞倫也加強了行銷力道，並舉辦夏季運動和漢普頓時尚活動等活動，以幫助提高消費者的參與度。然而，由於關稅不確定性帶來壓力，預測全年收入將低於預期。該公司上季營收17億元，而預期為16.5億元。調整後每股獲利2.27元，超過預期的2元。

失業人數回落至2021年水平

上周美國首度申請失業救濟金的人數有所下降，顯示5月美國經濟保持穩定的就業成長速度，不過失業者尋找新工作變得更加困難。美國勞工部發布的每周失業救濟金申請人數報告顯示，截至5月17日當周首次申請失業救濟金人數經季節性調整後下降2000人至22.7萬人。經濟學家先前預測申請失業救濟金人數為23萬人。截至5月10日當周持續申領失業救濟金人數增加3.6萬人，經季節性調整後達到190.3萬人，回落至2021年底的水準。

AT&T 勞工部 摩根大通

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