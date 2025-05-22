我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美法案」

遭司法部調查 葛謨發布競選影片批政治報復

輝達持有的CoreWeave又大漲19% 花旗調高目標價一倍都追不上

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI資料中心服務業者CoreWeave股價漲勢勢如破竹，自3月底上市迄今大漲168%。（路透）
AI資料中心服務業者CoreWeave股價漲勢勢如破竹，自3月底上市迄今大漲168%。（路透）

AI資料中心服務業者CoreWeave股價21日大漲19%，此前該公司宣布透過發債籌資20億美元並獲得強烈認購需求。CoreWeave漲勢勢如破竹，自3月底上市迄今大漲168%，股價已超越華爾街分析師最新給予的目標價。

CoreWeave周三宣布，已經為發行規模20億美元的高級票據定價，利率為9.25%，到期日為2030 年。該公司透露，這次發債規模提高5億美元，且超額認購倍數達五倍，「CoreWeave計劃將此次票據發行所得用於一般公司用途，包括但不限於償還未償債務」。

這樁交易代表債券投資人很願意借貸給CoreWeave。CoreWeave股價21日收盤大漲19%，報每股107.39美元，創下新高。

上周，CoreWeave公布上季營收大增420%至9.816億美元，全年財測也高於市場預期，同時透露第1季已與一家超大規模雲端服務商簽約，該公司網站顯示，該協議是Alphabet旗下的Google。發布財報後的隔一天，CoreWeave在提交給美國證管會的文件中透露，已與OpenAI達成協議，將在2029年4月前提供價值高達40億美元的額外服務。此外，輝達上周也揭露，截至3月底持有2,418萬股CoreWeave的股票，是最大持股部位。

CoreWeave是輝達GPU早期的大買家，持有超過25萬組顯卡，目前向微軟等大型科技公司出租算力。該公司股價自3月底以每股40美元進行首次公開發行股票（IPO）以來，股價已大漲168%，反映頂級的合作夥伴關係、樂觀的營收展望，以及市場對AI題材熱情再度升溫等多項利多因素。

花旗分析師Tyler Radke率領的團隊周三把對CoreWeave的目標價從43美元上調至94美元，雖然仍維持「中立、高風險」的評級。他們表示，CoreWeave作為上市公司首次公布財報超出營收預期，有助於打消市場對需求下滑的疑慮。

花旗分析師指出，這份報告強化了CoreWeave 作為「超大規模雲端服務商」（hyperscaler）高速成長的形象，「並可能緩解投資人對AI資本支出和基礎設施放緩的擔憂」。

AI 輝達 華爾街

上一則

美股失寵錢往哪跑？新興市場接棒狂歡派對

延伸閱讀

OpenAI收購蘋果傳奇設計師公司 聯手艾夫打造夢幻AI硬體

OpenAI收購蘋果傳奇設計師公司 聯手艾夫打造夢幻AI硬體
取代石油 黃仁勳：AI將成戰略資源 消耗能源大須政府支持

取代石油 黃仁勳：AI將成戰略資源 消耗能源大須政府支持
如何說服黃仁勳選台北？蔣萬安從「大巨蛋」說起這故事

如何說服黃仁勳選台北？蔣萬安從「大巨蛋」說起這故事
黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）

NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳稱難走私「大家非常謹慎」

2025-05-17 09:02

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
檀健次白髮太仙狂圈粉 面具下長出這東西太殘酷

檀健次白髮太仙狂圈粉 面具下長出這東西太殘酷
黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色