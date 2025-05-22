美股最錢線／關稅衝擊房產 軟木材價飆23% 營建股暴跌

木材價格波動再次擾亂美國房產市場，壓縮建商並可能加劇本已嚴峻的負擔能力危機。

美國全國住宅建築商協會(NAHB)的數據顯示，由於擔心美國關稅 增加以及北美鋸木廠大面積關閉，在2025年初期貨價格大幅上漲後，4月軟木材價格同比飆升23%。

這對Lennar、D.R. Horton和Toll Brothers等大型住宅建築商造成沉重打擊，股價在今年春季均出現暴跌。

雖然木材沒有被納入最新一輪關稅，但川普政府已表態越來越有興趣收緊貿易限制。白宮今年3月發布行政命令，指示商務部 調查木材進口對國家安全的影響並促進國內生產。

美國目前對加拿大 木材徵收14.5%的關稅。NAHB指出，加拿大占美國軟木木材進口總量的85%左右，占美國供應量的近四分之一。

經商務部監管審查後，今年稍後該關稅稅率可能躍升至34.5%，這將進一步擾亂已經受到材料成本和勞動力短缺困擾的行業。

愛達荷州Tradewinds General Contracting總裁馬丁內斯(Steve Martinez)表示：「木材價格的不可預測性給規劃和預算增加了極大的複雜性。」根據《HomeGuide》資料，他的公司建造高端多戶住宅，其中木材結構至關重要，占建築成本的18%。

除了房屋建築之外，木材成本上漲也影響裝修、圍籬和室內裝潢。美國森林產品年度市場回顧與展望發現，2023年美國木材產量將小幅增至6400萬立方米，較前一年增加近1%。但需求仍超過供應。環境法規、森林老化和勞動力限制使挑戰更加複雜。

根據NAHB的數據，近1億美國家庭無法負擔中等價位的房屋，目前平均價格為46萬元。隨著負擔能力的下降，專家警告，更高的關稅和持續的供應不穩定可能會阻礙新的開發項目持續數年。

商務部將於8月就加拿大木材關稅做出最終決定。