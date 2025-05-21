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沃爾瑪傳要裁員約1500人 精簡開支因應經濟動盪

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國零售業巨人沃爾瑪（Walmart）傳出要裁員約1,500人。 (歐新社)
美國零售業巨人沃爾瑪（Walmart）傳出要裁員約1,500人。 (歐新社)

彭博引述知情人士報導，全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）將削減在阿肯色州本頓維爾總部以及其他辦公地點的員工，以節約成本、因應經濟動盪情勢。

了解裁員情況的消息人士透露，公司將縮減全球技術團隊的部分職位，調整數位訂單部分處理流程與廣告業務組織架構。其中一個消息來源表示，受影響員工人數低於1,500人。

彭博新聞看到沃爾瑪技術長庫馬爾（Suresh Kumar）與執行長佛納（John Furner） 發給員工的一項通知，其中說明這些調整旨在加快決策過程並降低運營複雜度。除了裁撤部分職位，公司也在設立新的職缺。

沃爾瑪一位發言人表示，人事調整反映公司的成長策略，與關稅無關，並拒絕進一步評論。沃爾瑪股價在周三盤後交易中變動不大，今年截至周三收盤累計上漲6.7%，表現優於標普500指數。

最新傳出的這輪裁員，是2月沃爾瑪進行組織重組後的後續行動。2月時公司削減部分職位，並要求一些員工遷往阿肯色州或加州的中央辦公室。沃爾瑪在美國雇用大約160萬名員工，是美國最大的民營企業雇主。

最近幾季，沃爾瑪的營運表現優於競爭對手，但公司示警，關稅提高將勢將導致商品漲價。沃爾瑪這些言論在上周末引發了美國總統川普的不滿。

沃爾瑪 關稅

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