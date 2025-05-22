OpenAI資料中心獲116億融資

《華爾街 日報》報導，新創公司Crusoe為OpenAI在德州建設的資料中心已獲得116億元資金，將從2棟建築擴建至8棟建築。根據報導，該資料中心預計將成為ChatGPT母公司最大的資料中心，每棟建築將使用多達5萬塊輝達(Nvidia)的Blackwell晶片。報導引述Crusoe的話指出，這筆融資以債務和股權的形式混合，將使該專案的總融資額增至150億元。

投資見效 勞氏維持財測不變

勞氏(Lowe's)上季銷售額略低於華爾街的預期，但仍維持全年財測不變。該公司執行長艾利森(Marvin Ellison)表示，對門市、科技和客戶服務的投資，讓這家家居裝飾零售商度過了「短期不確定性和房地產市場逆風」。勞氏預計全年總銷售額將在835至845億元之間，上限將高於2024財年836.7億元的總收入。預計可比銷售額將與去年同期持平或成長1%，每股獲利將在12.15至12.4元之間。

利率 2月來新高 房貸申請減

經過數周窄幅波動後，房貸利率上周大幅走高。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，房貸申請量較前周下降5.1%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.86%上升至6.92%，為2月以來最高水平，僅較去年同期低9個基點。近幾周一直在上升購屋房貸申請數量本周卻下降5%，較去年同期高出13%。

歷經5年 要塞英雄重新上架

蘋果20日將Epic Games的《要塞英雄》(Fortnite)重新在其美國應用商店上架。5年前該公司曾將這款熱門電玩遊戲從美國的iPhone和iPad上移除。遊戲製造商Epic Games表示，這款多人射擊遊戲現在也可在歐盟的Epic Games Store和AltStore上購買。幾天前，Epic Games還表示蘋果已阻止該公司所提出重返美國App Store和國際Epic Games Store的申請。

加拿大鵝 撤回2026財年財測

加拿大鵝公司第4季財報獲利超過分析師預期，但由於「宏觀經濟不確定性」，該公司撤回2026財年的財測。這家精品零售商表示，由於不確定性，它將不會提供2026財年的財務展望，理由是「不可預測的全球貿易環境帶來了動態的消費者支出模式」。