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OpenAI要打造夢幻AI硬體 收購前蘋果傳奇設計師的公司

編譯黃淑玲／綜合外電
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前蘋果公司設計總監艾夫（Jony Ive）參加本月稍早的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）系列活動。 (美聯社)
前蘋果公司設計總監艾夫（Jony Ive）參加本月稍早的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）系列活動。 (美聯社)

OpenAI將以近65億美元全股票方式，收購由前蘋果公司設計總監艾夫（Jony Ive）共同創辦的一家AI裝置新創公司企業io，與這位傳奇設計師聯手進軍硬體領域。

這是OpenAI公司史上規模最大的交易案，將為OpenAI帶來一個專門開發AI裝置的事業部門，也意味著OpenAI獲得艾夫與其他參與iPhone等標誌性產品開發的蘋果前設計師們支持。

艾夫與OpenAI執行長奧特曼一同受訪時表示，「我愈來愈覺得，我在過去30年裡學到的一切，帶我來到此時此地」，「這是一種關係、一種合作方式，我認為它會產生愈來愈多的產品」。

彭博新聞指出，對於艾夫這位出生於英國的設計師來說，此舉代表高調回歸他參與開創的消費科技行業。他與蘋果創辦人賈伯斯，一起塑造了現代智慧手機的外觀和體驗，還有iPod、iPad和 Apple Watch。艾夫2019年離開蘋果。

艾夫離開蘋果時，蘋果執行長庫克曾提出雙方保持合作的想法，但之後並沒有合作產品問世。如今，這位知名設計師與奧特曼展開新合作，而且艾夫還稱奧特曼為「罕見的有遠見者」。

曾被賈伯斯稱為「精神搭檔」的艾夫現在投身於競爭對手的科技產品設計，彭博認為，這對蘋果來說可能是不祥之兆 —— 尤其蘋果當前已在AI領域舉步維艱。

奧特曼說，OpenAI將打造一款品質前所未有的消費性硬體產品。他表示，就人類能力而言，AI帶來巨大躍進，需要全新運算形態，才能發揮最大潛力。

根據雙方達成的交易條件，OpenAI將以50億美元股權收購方式買下io。全案交易總額則有近65億美元，包含去年第4季時，OpenAI就與io達成合作協議，當時OpenAI就先買了io 23%的股權。

交易須再等監管機關批准，預定今年夏天完成收購程序。將io納入旗下後，OpenAI將擁有約55名硬體工程師、軟體開發人員和製造專家。這支團隊將打造艾夫與奧特曼所設想的一系列裝置。首批產品預定於明年亮相。

儘管如此，艾夫和奧特曼並不認為iPhone會很快消失。奧特曼說，「就像智慧手機沒有讓筆記型電腦消失一樣，我認為我們的首款產品也不會讓智慧手機消失，」他強調，兩人合作首推的產品，「會是一種全新的東西」。

蘋果股價周三下跌2.31%，報202.09美元；今年以來累計下跌約19%。

AI OpenAI 奧特曼

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