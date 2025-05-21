我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳：美國對中國AI晶片出口管制 「是個失策」

美國壽險業轉嫁海外再保險負債 突破1兆美元

東南亞四國太陽能產品輸美 確定最高關稅可達3521%

編譯黃淑玲／綜合外電
天合光能位於越南的工廠。 （路透）
天合光能位於越南的工廠。 （路透）

美國政府的國際貿易委員會（ITC）周二（20日）一致投票通過，認定從東南亞進口的太陽能產品威脅到美國國內的製造商。這代表了著針對東南亞的柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南這四個國家的太陽能相關產品加徵高關稅已成定局。這項「損害認定」步驟是關稅生效的關鍵最後門檻，高額關稅預期將於6月正式開徵。

根據美國商務部上個月實際算出的關稅，柬埔寨一些製造商面臨的稅率將高達3,521%，因為柬埔寨決定停止配合美國調查的影響。其他國家和企業面臨的稅率要低得多。越南平均稅率在396%，泰國為375%，馬來西亞則是34%。

受到較大影響的企業包括：晶科能源，公司由越南輸出產品到美國的稅率約為245%，由馬來西亞出口產品稅率約為40%。天合光能由泰國出口至美國的適用稅率為375%，由越南出口的產品關稅稅率則超過200%。晶澳太陽能由越南出口預計被課約120%的關稅。

這項裁定，為美國境內太陽能製造商的長期抗爭畫下句點。韓華Q Cells（Hanwha Q Cells）、第一太陽能（First Solar）等公司主張，東南亞地區的廉價進口商品大量湧入，使他們即使在有稅務補貼的情況下，也難以在美國境內生產與銷售太陽能設備。ITC的裁決出爐後，激勵First Solar股價上漲1.4%。

提出申訴的美國國內業者代表律師布萊特比爾說：「這是國內製造業的重大勝利。」

針對東南亞這四國的太陽能產品關稅，與「川普關稅」的做法不同，它的決定來自歷時一年多的貿易調查。貿易調查的結論認為，這些東南亞國家出口到美國的太陽能設備，有著不公平定價及政府補貼行為，損害美國本地製造商利益。

不過，加徵高額關稅後，對依賴此類進口產品的美國再生能源開發商帶來壓力。根據彭博新能源財經（BloombergNEF）的資料，去年美國從這四個國家進口了129億美元的太陽能設備，占這類商品總進口量的近80%。

但是，國內製造商淡化了可能的成本上升。美國太陽能製造聯盟執行董事卡爾表示，開發商的預算其實更受其他因素影響，諸如勞工成本和連結電網方案等，即使太陽能板價格大幅下降，整體開發成本仍會是高的。

卡爾強調，設備本身的成本非常低，占整體開發案成本很小部分。他說，美國對太陽能的需求將持續成長，國內製造商預計在2026年前將擁有足夠的太陽能電池與模組產能，供應全美市場需求。

關稅 東南亞 越南

上一則

黃仁勳：美國對中國AI晶片出口管制 「是個失策」

下一則

英飛凌將和NVIDIA合作開發電力傳輸晶片

延伸閱讀

美國壽險業轉嫁海外再保險負債 突破1兆美元

美國壽險業轉嫁海外再保險負債 突破1兆美元
普林斯頓1學者：美關稅政策自毀 未來是屬於中國的世紀

普林斯頓1學者：美關稅政策自毀 未來是屬於中國的世紀
關稅衝擊 Target跟進沃爾瑪漲價 家得寶逆勢操作

關稅衝擊 Target跟進沃爾瑪漲價 家得寶逆勢操作
關稅衝擊 洛杉磯港貨運量直線下滑

關稅衝擊 洛杉磯港貨運量直線下滑

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌