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美股最錢線／史指納入加密股 危機中更安全

財經新聞組／綜合報導
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加密貨幣的大門變得更大了。價值600億元的加密貨幣交易所Coinbase鞏固了其加密產業龍頭和進入危險數位貨幣世界入口的地位。但在加入史坦普500指數之際，它也推動了加密貨幣世界多年來融入全球金融體系的運動。

從某種意義上說，這是一個急需的更新。傳統機構正拼命追趕人們的金錢、注意力和興趣所在。這也凸顯了加密世界快速崛起所帶來的矛盾。即使人們都在談論打造一個替代中心化銀行和投資的方案，但每一次加密貨幣企業宣布與傳統機構合作的消息，似乎都帶來了合法性的提升以及價格上升的希望。

在這個大牌股票行情可以像迷因股票一樣波動，而迷因股票又像山寨幣一樣波動的時代，為什麼不直接抓住機會，持有一些自己的股票呢？對某些人來說，這似乎令人恐懼且不負責任。但這正是Coinbase被納入史指如此有意義的原因。

透過直接和間接的方式，更多投資人將透過持有Coinbase股票、透過ETF和共同基金來支持各種代幣和加密業務的接受度。

過去一周該股飆升近30%。如果以4月初的關稅低迷時期來衡量，漲幅則更為顯著。自那時以來Coinbase股價已上漲75%，反映了比特幣從近期低點的復甦。

駭客事件曝光和美國證券交易委員會(SEC)正在進行的調查報告對加密產業構成雙重打擊。試圖弄清楚在不確定的貿易戰解凍中對加密貨幣的意義，也代表了矛盾的心態。

加密貨幣的忠實信眾或許會因Coinbase的崛起而重新振作，暢談比特幣今年的價格走勢圖，並證明在股市動盪之際，它非常接近像是一種通膨對沖工具或數位黃金。其實不必相信他們，也許本來就不該這麼做，但現在他們已經從投資人那裡得到了更多錢。（財經新聞組）

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