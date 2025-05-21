特斯拉今年股價已跌13% 馬斯克：業務見好轉 歐洲市場最弱

馬斯克指特斯拉銷售狀況已見好轉，股價就能證明這一點。（路透）

在卡達經濟論壇上，好鬥的馬斯克 接受了外界對其在美國政府備受爭議的政府效率部(DOGE)中所扮演的角色以及他所擔任的眾多商業角色的批評，尤其是針對特斯拉 。

在被問及特斯拉第1季銷售疲軟以及4月至今為止在歐洲的銷售情況時，馬斯克表示，業務「已經好轉」，並補充說「歐洲是我們最弱的市場」，而特斯拉「在其他地方表現強勁」。

他說，「銷售數字強勁，為需求沒有問題。」但補充說，銷售數字還是有所下降。

馬斯克表示，市場是特斯拉業務狀況的最終記分卡，「如果想獲得最好的內幕消息，只需看看股票價格即可。」「股市分析師都知道這一點，如果情況不好，股價就不會接近歷史高點。我們沒事，不用擔心。」

雖然特斯拉股價今年有所回升，但今年以來仍下跌13%，較史上最高點下跌30%。

馬斯克在卡達接受採訪後，也證實了特斯拉即將在奧斯汀進行的機器人計程車測試的一些有趣的細節。

馬斯克確認，自駕計程車測試將於6月底在奧斯汀開始，屆時將有大約10輛電動車 上路，並配備遠端操作員，以便出於安全考慮控制車輛。

不過馬斯克補充說，如果初步測試進展順利，特斯拉可能會迅速在奧斯汀的自動駕駛計程車測試中增加數千輛汽車，「我們謹慎的做法是從少量開始，確認一切進展順利，然後再擴大規模。」

馬斯克也提到他的薪酬，因為股票所有權是他薪酬的主要組成部分。

英國《金融時報》上周報導，特斯拉董事會已成立特別委員會，探討馬斯克的新薪酬方案，其中可能包括股票選擇權。如果特斯拉未能恢復馬斯克2018年的薪酬方案，該委員會將探索「其他方式」來補償馬斯克過去的工作。

當被問及560億美元的薪酬方案時，他表示：「這不是錢的問題，而是合理控制的問題。」「我不能坐在那裡擔心自己是否會被解雇。」