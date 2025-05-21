傳英特爾 分拆網路邊緣業務

三位知情人士透露，英特爾已在考慮分拆其網路和邊緣業務，希望脫手其新任執行長認為不重要的公司部分。關於這個在英特爾財報中曾被稱為NEX的業務潛在出售談判，是執行長陳立武(Lip-Bu Tan)策略的一部分。他的策略是讓數萬名員工專注於公司歷來蓬勃發展的領域：PC和資料中心晶片。陳立武19日在台北舉行的英特爾成立40周年慶典上表示：「我們有其他要拓展和發展的業務。」並表示，英特爾在個人電腦晶片市場占有約68%的市場，在資料中心晶片市場占有55%的比率。

西太平洋銀行擬裁員1500人

《澳洲金融評論報》報導，西太平洋銀行計劃根據一項名為「UNITE」的計劃裁員1500多人，以達到削減成本的目標並簡化營運。西太平洋銀行的UNITE計畫於2023年啟動，重點是徹底改革和簡化其技術系統。主要內容在於減少核心平台數量、實現基礎設施現代化並降低長期營運和維護成本。根據西太平洋銀行2024年年報，截至2024年9月30日，該銀行在全球擁有3萬5240名員工。

花旗估G7會議後美元將走軟

花旗集團表示，由於全球領導人將在本周七國集團(G7)會議後討論貨幣政策，作為與美國貿易談判的一部分，美元可能會進一步下跌。由高島修(Osamu Takashima)領導的日本央行貨幣策略師在報告中寫道，華盛頓不太可能「積極追求」美元疲軟，但隨著美國與其貿易夥伴達成降低關稅的協議，美元最終將貶值。

Levi's以3.11億出售Dockers

李維(Levi Strauss)同意以3.11億元價格將Dockers品牌出售給品牌管理公司Authentic Brands Group。根據交易條款，Authentic將擁有Dockers的智慧財產權，而Centric Brands將負責營運、製造、採購和分銷。在品牌管理業務模式下，Levi’s未來幾年將根據Dockers在Authentic旗下的表現賺取高達3.91億元的利潤。

馬斯克 承諾再領導特斯拉 5年

特斯拉執行長馬斯克承諾未來5年將繼續領導這家電動車製造商。他在阿布達比彭博卡達經濟論壇接受採訪時表示：「沒錯，毫無疑問。」在一些投資人質疑馬斯克對特斯拉的奉獻精神之後，馬斯克發表上述言論。