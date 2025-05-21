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馬斯克喊大買Nvidia和AMD晶片 預期特斯拉和xAI繼續採購

編譯葉亭均／綜合外電
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馬斯克表示，預期他事業將繼續採購輝達和超微的晶片。(路透)
馬斯克表示，預期他事業將繼續採購輝達和超微的晶片。(路透)

億萬富豪馬斯克表示，預期他的電動車事業特斯拉AI新創公司 xAI 將繼續從輝達（Nvidia）和超微（AMD）等晶片業者採購晶片。

馬斯克周二接受CNBC採訪時表示，xAI已經在位於田納西州曼非斯的Colossus工廠安裝了20萬顆繪圖處理器（GPU），而且計劃在曼非斯地區之外蓋一座安裝有100萬顆GPU的廠房。

他沒有詳細說明該公司已經訂購了多少晶片以及何時可以安裝。

馬斯克說：「幾年前，我就做了非常明確地預測，AI面臨的限制因素將是晶片。」不過，他現在預測這一限制因素很快就會改為「電力設備」，AI公司最快在2026年中期就會面臨「根本性的電力短缺」。

在去年，馬斯克請輝達把一批GPU的大訂單先出貨給xAI，讓xA比特斯拉更早拿到晶片。

馬斯克表示，在他的汽車業務中，特斯拉位於紐約州水牛城的Dojo超級電腦已經用於訓練自家的Autopilot自動輔助駕駛以及Optimus機器人系統。他還自豪地說，在xAI，Colossus工廠是「目前世界上最強大的訓練叢集」，擁有「超過20萬顆GPU進行串聯訓練」。

在周二稍早，馬斯克以遠距方式出席在多哈舉行的卡達經濟論壇，他表示，未來五年他將繼續擔任特斯拉執行長，這消息緩解一些投資人對馬斯克無法專注經營特斯拉的疑慮。

馬斯克還表示，未來他將大幅減少政治支出。彭博資訊分析，這一表態可能對川普及共和黨2026年中期選舉構成打擊。

馬斯克 AI 特斯拉

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