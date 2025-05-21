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白宮髮夾彎 Empire紐約離岸風電場復工 風電股飆漲

編譯劉忠勇、陳苓／綜合報導
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川普撤回紐約離岸風電場停工令。（路透）
川普撤回紐約離岸風電場停工令。（路透）

美國川普當局政策髮夾彎，19日准許挪威能源集團Equinor的紐約離岸風電場恢復施工，推翻先前的停工令，替這個處境艱困的產業，帶來些許喘息空間，風電股聞訊飆漲。

離岸風電龍頭沃旭20日盤中急漲16%、寫三年多來最大漲幅，風機大廠Vestas一度飆升6.8%，Equinor也攀漲1.9%。

Equinor在19日晚間表示，美國內政部的海洋能源管理局，允許紐約外海的Empire Wind風電場重啟工事。該公司歸功於紐約州州長侯可、紐約市市長亞當斯在內政治人物和工會團體的遊說。

美國內政部長柏根在一個月前叫停該案，並在社群媒體發文表示，拜登政府草率批准這個專案。這個決定震撼了再生能源產業，因為Empire Wind不僅取得許可，並已開始建設，約完成30%。

上述事件一度讓人質疑價值280億美元的美國離岸風電投資，開發商開始重新評估布局美國重大能源和礦業建案的風險，也猜測還有哪些項目可能會被擱置。如今川普政府雖然仍反對離岸風電，但產業大廠似乎避開了最糟情境，至少目前看來如此。

挪威財長史托騰柏格表示，工程重啟有助強化信心，相信美國是可以投資、能夠預測的國家，不只對Equinor如此，對其他業者亦然。他不願猜測美方為何改變心意，僅說持續與美國經濟顧問哈塞特、財長貝森特等官員對話，是有益的討論、也是極佳的聯繫。

摩根史坦利分析師普倫指出，這個發展應該有助沃旭股價，旗下風電項目成真的可能性提高。先前Empire Wind沒有明確理由就遭喊停，而沃旭有兩個美國項目正在施工，增添了不確定性。

Equinor執行長奧佩達爾（Anders Opedal）發布新聞稿說：「我們感謝現在可以恢復Empire風電的建設，這個計畫彰顯了提供能源之餘，也支持當地經濟並創造就業機會的承諾。」計畫的第一階段將為紐約市提供約800千瓩（MW）的電力，足以供應約50萬戶家庭。

早先建案停擺也影響到紐約以外的企業。Oceantic Network表示，Empire風電計畫擁有來自至少23個州的供應商，包括俄亥俄州、路易斯安那州、德州和南卡羅來納州。

紐約市 內政部 川普

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