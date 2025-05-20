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川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

編譯周辰陽／即時報導
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加州一家沃爾瑪商店。(路透)
加州一家沃爾瑪商店。(路透)

全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）日前以高額關稅為由，表示部分商品可能於5月底漲價，引來川普總統發文攻擊。對此，沃爾瑪20日做出了回應。

根據此前報導，川普要求沃爾瑪「和中國去喬好吞下關稅」，而非怪罪關稅造成商品成本上漲。

川普在真實社群表示：「沃爾瑪應該停止怪罪關稅，把關稅當全面調漲的理由。沃爾瑪去年賺了數十億美元，遠超預期」。川普還說：「沃爾瑪和中國之間應該喬好吞下關稅，而不是轉嫁給消費者。我會盯緊你們，你們的顧客也會！！！」

沃爾瑪20日星期二向今日美國報（USA Today）發表聲明，發言人潘寧頓（Joe Pennington）指出，「我們一直致力於將價格保持在盡可能低的水準，我們不會停止」，他並表示，「考量到零售利潤率微薄的現實情況，我們會在可行的情況下，盡可能長時間維持低價」。

今日美國報報導，根據財報電話會議內容，儘管沃爾瑪第一季銷售額表現優於預期，但受到川普政府提高關稅的影響，公司可能很快將被迫調漲商品價格。

此外，也因為川普關稅政策帶來的不確定性，沃爾瑪成為最新一家選擇不發布第二季獲利預測的美國企業，加入愈來愈多警告可能漲價的零售商行列。

沃爾瑪 關稅 川普

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