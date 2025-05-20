美元續弱 市場聚焦美日經貿會談、美減稅法案眾議投票

美元20日繼續走弱。 （路透）

美元周二（20日）又再走弱，因美國聯準會（Fed）官員對經濟前景發表更為謹慎的言論，市場另也正密切關注即將舉行的美日經貿會談，其中可能包括作為貿易協議重要環節的貨幣議題。

美元的壓力，也有部分來自美國總統川普 未能說服眾議院態度保留的共和黨 議員支持他提出的大規模減稅法案。川普周二與共和黨人會面，試圖推動相關立法能獲得黨內支持。

美元周一已經因為穆迪下調美國主權信用評等，出現全面拋售。瑞銀（UBS）駐紐約的外匯策略師謝列布里亞科夫說：「市場基本上的傾向仍是拋售美元，我不認為這個傾向有了改變。」

多位聯準會官員周二也再次強調對川普政府貿易政策對經濟影響的擔憂。聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）表示，儘管近期美中貿易緊張局勢有所緩解，但勞動市場可能將轉弱，且物價有上行風險。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）也指出，目前的貿易發展可能導致「停滯性通膨」（stagflation）。

在周二外匯市場的午後交易中，美元兌日圓一度跌至約兩周低點，報144.095日圓兌1美元，最新報價為144.495日圓，跌幅0.2%，這是過去六個交易日中第五次下滑。

分析師指出，日本長期公債周二遭拋售，30年期日本公債殖利率 創歷史新高，20年期殖利率則升至近25年高點，這對日圓在稍早的交易中構成壓力。

交易員也關注即將舉行的美日經貿會談。日本財務大臣加藤勝信表示，預期與美國財政部長貝森特在雙方會議期間將會討論匯率問題，但雙方將基於共識，都認同過度的貨幣波動是不受歡迎的。

加藤與貝森特預計將於本周在加拿大舉行的七大工業國（G7）財長會議期間舉行會談。日方談判代表周二強調，東京在反對關稅方面的立場堅定，路透分析，這也意味著未來數周乃至數月內的日美談判，恐仍將是困難重重。

市場目前將焦點放在美國眾議院本周稍晚即將進行針對減稅法案的關鍵投票。儘管法案現在前景不明，共和黨領袖仍表示將推動稅改法案。

根據獨立分析師估計，川普的減稅法案將使美國債務增加3兆至5兆美元。快速膨脹的財政赤字、貿易摩擦與信心受挫，都對美國資產形成壓力。

美元指數（DXY）自1月高點以來，已下跌約10.6%，這是三個月以來最劇烈的跌幅之一。不過，由於川普暫停上月宣布的大部分主要關稅，美元近期稍微獲得喘息機會。