輝達 開放系統 維持AI主導力

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳19日發布一系列公告並展示新產品，讓公司繼續處於人工智慧(AI)開發和運算的中心地位。其中最引人注目的公告之一是其全新的「NVLink Fusion」計畫，將允許客戶和合作夥伴將非輝達中央處理器(CPU)和圖形處理單元(GPU)輝達的產品及其NVLink一起使用。目前NVLink僅限制對輝達生產的晶片開放。

英特爾發表工作站級晶片卡

英特爾推出Arc Pro B50和B60系列工作站晶片卡，擴大其圖形晶片產品範圍。這些選項的起價分別為299元和500元及以上，專為那些不一定需要或不想使用亞馬遜、谷歌或微軟等公司的雲端AI處理器客戶而設計。工作站系統提供強大的安全性，因為資料是現場處理，不是送到雲端。它們通常也更加可客製化，並提供對強大的圖形處理單元(GPU)的即時存取，而無需等待透過雲端服務提供。

小摩估信用卡壞帳比率攀升

摩根大通預計2026年信用卡服務淨沖銷率將在3.6%至3.9%之間，高於該銀行預計的2025年3.6%的淨沖銷率。該比率為銀行認為無法償還的信用卡債務百分比。雖然貿易談判有助於緩解一些緊張情緒，但企業高層仍然對經濟前景保持警惕。摩根大通執行長戴蒙上周警告，不能排除經濟衰退的可能性。

Fed博斯蒂克：今年降息 1次

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克表示，他目前傾向於今年只降息一次，因為聯準會 試圖在通膨的潛在上行壓力與經濟衰退的擔憂之間取得平衡。聯準會3月發布的預測顯示，2025年美國將降息2次，每次25個基點。然而，博斯蒂克表示，關稅的幅度已經超過聯準會年初的預期，「就目前而言，預計解決這個問題還需要更長的時間。我今年更傾向於一次性降息，因為我認為這需要時間，我們就拭目以待吧。」

暫停IPO後 Klarna虧損倍增

廣受歡迎的「先買後付」公司Klarna放棄了備受期待的美國首次公開發行(IPO)後，其第1季虧損大幅增加。這家瑞典支付新創公司表示，2025年前三個月淨虧損總額為9900萬元，遠高於去年同期的4700萬元虧損。Klarna表示，這是由於與折舊、股票支付和重組相關的幾項一次性成本造成的。