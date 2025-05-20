財經簡訊
輝達開放系統 維持AI主導力
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳19日發布一系列公告並展示新產品，讓公司繼續處於人工智慧(AI)開發和運算的中心地位。其中最引人注目的公告之一是其全新的「NVLink Fusion」計畫，將允許客戶和合作夥伴將非輝達中央處理器(CPU)和圖形處理單元(GPU)輝達的產品及其NVLink一起使用。目前NVLink僅限制對輝達生產的晶片開放。
英特爾發表工作站級晶片卡
英特爾推出Arc Pro B50和B60系列工作站晶片卡，擴大其圖形晶片產品範圍。這些選項的起價分別為299元和500元及以上，專為那些不一定需要或不想使用亞馬遜、谷歌或微軟等公司的雲端AI處理器客戶而設計。工作站系統提供強大的安全性，因為資料是現場處理，不是送到雲端。它們通常也更加可客製化，並提供對強大的圖形處理單元(GPU)的即時存取，而無需等待透過雲端服務提供。
小摩估信用卡壞帳比率攀升
摩根大通預計2026年信用卡服務淨沖銷率將在3.6%至3.9%之間，高於該銀行預計的2025年3.6%的淨沖銷率。該比率為銀行認為無法償還的信用卡債務百分比。雖然貿易談判有助於緩解一些緊張情緒，但企業高層仍然對經濟前景保持警惕。摩根大通執行長戴蒙上周警告，不能排除經濟衰退的可能性。
Fed博斯蒂克：今年降息1次
亞特蘭大Fed行長博斯蒂克表示，他目前傾向於今年只降息一次，因為聯準會試圖在通膨的潛在上行壓力與經濟衰退的擔憂之間取得平衡。聯準會3月發布的預測顯示，2025年美國將降息2次，每次25個基點。然而，博斯蒂克表示，關稅的幅度已經超過聯準會年初的預期，「就目前而言，預計解決這個問題還需要更長的時間。我今年更傾向於一次性降息，因為我認為這需要時間，我們就拭目以待吧。」
暫停IPO後 Klarna虧損倍增
廣受歡迎的「先買後付」公司Klarna放棄了備受期待的美國首次公開發行(IPO)後，其第1季虧損大幅增加。這家瑞典支付新創公司表示，2025年前三個月淨虧損總額為9900萬元，遠高於去年同期的4700萬元虧損。Klarna表示，這是由於與折舊、股票支付和重組相關的幾項一次性成本造成的。
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